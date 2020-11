Místo plošného testování učitelů počítá Blatný s testy skupin

Praha - Opakované testování všech 170.000 učitelů na koronavirus nového typu by podle ministra zdravotnictví Jan Blatného (za ANO) nebylo logisticky zvládnutelné, k tomu by znamenalo velkou finanční zátěž. Novinářům po dnešním jednání vlády řekl, že ministerstvo zdravotnictví chystá testování vybraných skupin učitelů a žáků tak, aby jeho výsledek byl reprezentativní.

Tento týden, kdy nastoupí do škol žáci prvních a druhých tříd, to podle Blatného ještě nebude. Strategii testování chce dopracovávat během následujících dnů. Ministr uvedl, že si je vědom zvýšeného rizika přenosu nemoci ve školách, současně je ale podle něj i z českých dat patrné, že školy nejsou primárními rizikovými oblastmi.

Otestování více než 170.000 učitelů by podle Blatného bylo velmi zatěžující. Kdyby měli být testováni opakovaně a testování by bylo rozděleno do celého týdne, znamenalo by to, že každý den by bylo třeba provést víc testů než ve dnech s největším náporem na testování. Tehdy laboratoře dělaly kolem 45.000 testů za den. Podle Blatného tak k testování budou vybírány reprezentativní skupiny učitelů a žáků tak, aby vzorek podal obraz o situaci v celém školství.

O testování ve školách se začalo diskutovat v souvislosti s uvolňováním opatření proti šíření koronaviru a plánovaným návratem dětí do škol. V Brně dnes odpoledne začalo testovat učitele prvních a druhých tříd a družináře na covid-19 město. Jde o 400 učitelů a 200 pracovníků družin. Testování bylo dobrovolné, využívaly se antigenní testy. Výsledek tak byl znám do několika minut. Pokud by byl někdo z testovaných pozitivní, musel by se dostavit na odběrové místo na testování citlivější metodou PCR.

Školy jsou nyní kvůli epidemii koronaviru uzavřené. Vzhledem k lepšící se situaci se od středy do škol vrátí první a druhé třídy. Příští týden zřejmě ve střídavém režimu celé první stupně a žáci závěrečných ročníků.