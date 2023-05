Míst na středních školách v Praze je podle radního Klecandy dostatek

Praha - Míst na středních školách v Praze je podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy (STAN) a jeho předchůdce ve funkci Víta Šimrala (Piráti) v metropoli dostatek. Město na svých středních školách podle Klecandy nabízí 17.100 míst, v devátých třídách základních škol v Praze je přitom letos asi 11.500 žáků. Problémy s přetlakem zájemců o středoškolské vzdělání jsou podle něj a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové způsobeny podobou zápisu ke studiu a formou přijímacího řízení na středoškolské obory s maturitou. Novinářům to dnes sdělili na tiskové konferenci.

"Chtěl bych uklidnit situaci. Míst je dost. Problém je převážně z důvodu systému zápisu, kde v prvním kole dávají všichni studenti přihlášky na dvě školy a více, přičemž mnoho studentů se dostalo na dvě školy. Po odevzdání zápisových lístků tak školy zjišťují, že mají volná místa, a oslovují žáky, kteří podali odvolání a jsou takzvaně pod čarou," řekl radní Klecanda.

Rovněž podle Šimrala není situace v hlavním městě taková, že by uchazeči o místa na pražských středních školách a gymnáziích neměli kam nastoupit. Kapacita gymnázií v metropoli je vyšší, než je počet letošních uchazečů, řekl Šimral, který za pražské školství zodpovídal mezi lety 2018 a 2022. Město podle něj navíc na svých středních školách v posledních letech posiluje nabídku všeobecného vzdělávání. V posledních čtyřech letech se kapacita gymnázií, které pražský magistrát zřizuje, zvýšila o 400 míst, tedy o čtvrtinu. Nové gymnaziální třídy vznikly v nedávné době na 12 odborných školách, informoval. "Pokud se podíváme na počet uchazečů, kteří nastupovali v roce 2019 a kteří chtějí v roce 2023, a porovnáme to s kapacitami tehdy a teď, tak v letošním roce má paradoxně více uchazečů možnost nastoupit na gymnázia, která magistrát zřizuje," doplnil.

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií se nyní dostanou do škol i uchazeči, kteří nebyli přijati po prvním kole přijímacího řízení. Do středy mohli žáci do škol, na kterých chtějí studovat, podávat takzvané zápisové lístky. Nyní tak podle Schejbalové mnozí ředitelé škol informují uchazeče, že pro ně mají místo, protože jiný adept ke studiu se rozhodl nastoupit jinam. Na pražském Gymnáziu nad Štolou, které vede, budou letos přijímat 60 uchazečů, zápisové lístky zatím podle Schejbalové odevzdalo 40 dětí. Nyní proto dává vědět o možnostech nastoupit na tuto školu i zájemcům, kteří po prvním kole přijímacího řízení skončili takzvaně pod čarou a nebyli přijati. "Volám nyní uchazečům, kteří se umístili okolo 110. místa," řekla ředitelka .

Ke studiu na středních školách s maturitou jsou zájemci přijati na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek od Cermatu a dalších požadavků škol. U prvního kola přijímacích zkoušek si může žák podat dvě přihlášky, a to na dvě různé školy nebo na dva různé obory s maturitou na jedné škole. Jednotné přijímací zkoušky tak lze skládat ve dvou termínech, přičemž ředitelům škol Cermat posílá lepší výsledek žáka. Pokud je žák v prvním kole nepřijatý, může se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat. Odvolání musí zaslat řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal. Ten následně o žádosti rozhodne sám tzv. autoremedurou, nebo dokument předá krajskému úřadu či v případě Prahy magistrátu. Úřad musí o odvolání rozhodnout podle správního a školského zákona do 30 dnů od jeho doručení.