Mise do Záporožské jaderné elektrárny je technická, uvedl Grossi

Kyjev - Současná mise mezinárodních odborníků do Záporožské jaderné elektrárny je technická, jejím cílem je zabránit jaderné havárii. Podle agentury Reuters to dnes uvedl šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi, který delegaci vede. Podle stanice CNN ráno v Kyjevě zopakoval, že MAAE plánuje ustavit v této atomové elektrárně svou stálou misi.

"Ano, přesně to se chystáme udělat," odvětil na dotaz novinářů ohledně permanentního zastoupení MAAE v Záporožské jaderné elektrárně ještě před odjezdem čtrnáctičlenného týmu agentury z Kyjeva k elektrárně. Za jakých podmínek by MAAE ponechala své pracovníky v zařízení, které okupují ruské invazní síly, není jasné, poznamenala CNN.

Ruský velvyslanec při mezinárodních organizacích ve Vídni Michail Uljanov dnes na sociální síti Telegram napsal, že Rusko myšlenku stálé přítomnosti odborníků z MAAE v Záporožské jaderné elektrárně vítá.

Na dotaz ohledně snahy Kyjeva tuto největší atomovou elektrárnu v Evropě a její okolí demilitarizovat, Grossi uvedl: "Je to otázka politické vůle". Současná mise v zařízení, která je podle něj "technická", by podle něj mohla trvat několik dní. "Je to mise, jejímž cílem je zabránit jaderné havárii. A zachovat tuto důležitou elektrárnu," uvedl Grossi.

Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko dnes podle agentury Reuters prohlásil, že výprava MAAE do Ruskem obsazené atomové elektrárny je krokem k její "deokupaci a demilitarizaci". Zařízení v chodu stále udržují ukrajinští zaměstnanci, jsou ale pod dohledem ruských jednotek a expertů. Kyjev usiluje o mezinárodní pomoc při převzetí kontroly nad elektrárnou a jejím okolím.

Delegace jaderných expertů mezitím dorazila do Záporoží, které se nachází několik desítek kilometrů od atomové elektrárny. Očekává se, že samotné zařízení se pokusí navštívit ve čtvrtek. Musí přitom překročit frontovou linii.

Záporožská jaderná elektrárna je v posledních týdnech pod palbou, ze které se navzájem viní Ukrajina i Rusko. Stejně tomu bylo dnes, kdy okupační úřady podle agentury AP obvinily ukrajinské síly z ostřelování areálu atomové elektrárny a města Enerhodar, kde se zařízení nachází. Údery dronů prý zasáhly administrativní budovu a výcvikové středisko elektrárny. Šéf ukrajinské správy v nedalekém městě Nikopol Jevhen Jevtušenko opáčil, že za útoky stojí Rusové ve snaze svalit vinu na Ukrajince.