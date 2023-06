Mírový vyslanec papeže přijel do Moskvy, setkání s Putinem není jisté

Moskva/Vatikán - Italský kardinál Matteo Zuppi, kterého papež František pověřil mírovou misí ohledně konfliktu na Ukrajině, dnes večer přicestoval do Moskvy. Uvedla to italská televize RAI. Vatikán v průběhu dne informoval, že Zuppi bude jednat v ruské metropoli ve středu a ve čtvrtek, aniž by ovšem sdělil další podrobnosti kardinálova programu. Není tak jisté, zda se setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Pravděpodobné je však jednání s patriarchou ruské pravoslavné církve Kirillem, který ruskou agresi proti Ukrajině veřejně podporuje, píše agentura AP.

"Hlavním cílem této iniciativy je podpořit gesta lidskosti, která pomohou přispět k řešení současné tragické situace a nalézt cesty ke spravedlivému míru," stojí ve dnešním prohlášení Vatikánu. Ten ale agendu vyslance oficiálně nezveřejnil.

Při dvoudenní návštěvě Kyjeva od 5. do 6. června se Zuppi podle zpravodajského serveru Vatican News setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a několika dalšími vysoce postavenými představiteli. Kardinál při setkání vyjádřil obavy papeže o ukrajinský lid a zdůraznil potřebu vzájemného dialogu.

Zelenskyj se setkal s papežem ve Vatikánu při své cestě po Evropě v polovině května a při té příležitosti vyzval, aby Svatý stolec podpořil ukrajinský plán na dosažení míru, který mimo jiné předpokládá úplné stažení ruských sil z okupovaného území Ukrajiny. Naopak se chladně stavěl k jakékoliv papežské iniciativě, která by Ukrajinu kladla na roveň Rusku. "Nelze klást na stejnou úroveň oběť a agresora," uvedl tehdy Zelenskyj.

U obou návštěv zmiňují prohlášení Vatikánu "gesta lidskosti", která zřejmě odkazují na ukrajinskou výzvu, aby Vatikán pomohl s repatriací ukrajinských dětí. Kyjev odhaduje, že od loňského února bylo do Ruska nebo na Moskvou anektovaný poloostrov Krym odvezeno téměř 19.500 ukrajinských dětí, což označil za nezákonné deportace.

Zuppi spolupracoval s katolickou komunitou Sant'Egidio, která se zaměřuje mimo jiné na řešení konfliktů. Byl jedním ze zprostředkovatelů mírových jednání, která v roce 1992 pomohla ukončit občanskou válku v Mosambiku. Kardinálem jej papež jmenoval v roce 2019 a loni byl zvolen předsedou italské biskupské konference.