Miroslav Paleček vydává album, které je poctou Seifertovi

Praha - K vydání alba Písně domova (Pocta Jaroslavu Seifertovi), na kterém zhudebnil 17 básní, potřeboval Miroslav Paleček souhlas dědiců nositele Nobelovy ceny za literaturu. Nahrávka, ke které přizval hosty na klávesy, harmoniku, housle, trubku, flétnu i smyčcové kvarteto, vznikala několik let. S básněmi Seiferta neplánuje samostatný pořad, ale některé již zařadil do programu svých koncertů. Paleček to řekl v rozhovoru s ČTK.

"Nenapadlo mě, že by ze zhudebněných básní pana Seiferta mohlo být cédéčko. Je to "kláda" sedmnácti písní, což není možné zvládnout za chvilku. Takže jsem to dělal postupně a po částech jsem žádal o autorizaci dědice přes Ochranný svaz autorský, což trvalo rok a půl," uvedl Paleček.

Akustický kytarista se na projektu pustil cestou částečné elektrifikace. Nástroje nahrál a zaranžoval kytarista Pavel Fořt, známý například z kapely Karla Gotta. "Okamžitě jsem si uvědomil, že tak silný materiál nejde zpracovat jako běžnou folkovou píseň s kytarou a foukací harmonikou. Měl jsme pocit, že tam musí být nástroje, které vyzdvihnou vznešenost a krásu těch básní," řekl Paleček.

Mnohé Seifertovy verše se podle Palečka ukázaly jako stvořené pro zhudebnění. "Přiznám se, že jsem básničkám nikdy v minulosti nepřišel na chuť, ale před časem jsme narazil na Seifertovu báseň Hora Říp, a když jsem si četl ty nádherné jednoduché verše, už jsem si zpíval melodii. Později jsem si zadal do vyhledavače heslo Jaroslav Seifert a mimo jiné na mě vykoukla i báseň Píseň o lásce, která okamžitě svými verši zapadla do nálady a tempa doprovodu, jako by tam patřila snad už odjakživa," dodal.

Album navazuje na předchozí Palečkův projekt Ježkárny, které obsahuje 15 písní ze stěžejních her Osvobozeného divadla. Zhudebnit Seifertovy verše nebyla vždy lehká práce. "Snažil jsme se při skládání zůstat věrný písničce jako takové, protože mám zkušenost, že lidem sdělím písničkou daleko víc, než kdybych něco vykládal hodinu u řečnického pultu někde na náměstí," podotkl Paleček.

Ještě před zrušením koncertů kvůli pandemii koronaviru stačil Paleček do programu svých vystoupení zařadit několik Seifertových básní, samostatný pořad z nich neplánuje. "Na koncertech v blocích zařadím starší písničky, něco z Ježkáren, novinky a také Seiferta. Už se domlouvám s pořadateli na únorové a březnové termíny, během pandemie nejde čekat a nedělat nic," uvedl.

Folkový písničkář Paleček oslaví 12. listopadu 75. narozeniny. Rodák z Motyčína u Kladna začal v roce 1969 ve dvojici s Michaelem Janíčkem vystupovat v pražském divadle Semafor. Společně vydali jedenáct alb, před osmi lety jejich dlouholetá spolupráce skončila. V roce 2005 vyšlo první Palečkovo autorské sólové album Každej je nějakej.

Básník Jaroslav Seifert v roce 1984 dostal Nobelovu cenu za literaturu. O prestižním ocenění ovšem tehdejší režim téměř neinformoval. Seifert byl totiž v tu dobu u komunistických vládců v nemilosti, mimo jiné proto, že patřil k prvním signatářům Charty 77. Spoluzakladatel avantgardního uměleckého sdružení Devětsil vedle sbírek jako Slavík zpívá špatně, Maminka, Halleyova kometa nebo Býti básníkem zaujal také knihou vzpomínek Všecky krásy světa.