Miroslav Kalousek složil poslanecký mandát

Praha - Předseda poslanců TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek dnes složil poslanecký mandát. Jeden z nejvýraznějších českých politiků poslední doby tak učinil prohlášením v úvodu sněmovní schůze. Už v polovině loňského roku oznámil, že nebude letos do dolní komory kandidovat. Načasování svého odchodu dnes vysvětlil brzkým startem předvolební kampaně.

Poslancům Kalousek řekl, že všechny schůze Sněmovny se už budou v souvislosti s brzkým vyhlášením voleb konat v rámci volební kampaně. Pokládá za racionální a taktické, aby v diskusi nadále vystupovali zejména poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů. Jeho TOP 09 plánuje jít do voleb v koalici s ODS a lidovci, což už dříve politik označil za jedinou možnou cestu.

"Moje dvaadvacetiletá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní," řekl Kalousek. Omluvil se těm, kteří se někdy jeho vystoupením cítili osobně dotčeni. "Mějte se moc fajn," řekl nakonec a plénum ho odměnilo potleskem. Později, když předstoupil před novináře, Kalousek uvedl, že svým krokem chce pomoci volební koalici TOP 09, ODS a lidovců tím, že na jeho místo přijde kandidující starosta Roztok u Prahy Jan Jakob. Kalousek počítá s dalším působením v TOP 09, kde chce plnit úlohu poradce a mentora. Uvedl, že se dál bude moci účastnit jednání vedení strany.

V polovině prosince, kdy slavil 60 let, Kalousek ČTK řekl, že plán odejít ze Sněmovny bere jako další ze životních výzev, kterou zvládne. Uvedl také, že s rozhodnutím, co dál, nespěchá. "Mám několik nápadů a možností, ale nechci to uchvátat a v pravý čas se rozhodnu," uvedl tehdy stejně jako dnes. Že nebude kandidovat ve sněmovních volbách, oznámil loni v červenci.

Při prosincovém hovoru o odchodu z dolní komory podotkl, že jsou tam lidé, které rád vídá, a to nejenom mezi kolegy, ale i mezi zaměstnanci. Stýskat se mu zřejmě bude i po práci poslance, přípravě na schůze i vystupování na plénu. "Po čem se mi rozhodně stýskat nebude, to je po diskusích s lidmi, kteří opravdu neví, o čem mluví, a navíc je jim to jedno. To mne poslední dobou velmi frustruje a na to se těším, že to nebudu muset dělat," konstatoval.

Kalousek byl dosud šéfem poslaneckého klubu TOP 09, což mu jako zkušenému řečníkovi umožňovalo přednostní vystupování na plénu. Klub TOP 09, který čítá sedm členů, nyní bude volit nového šéfa, sejít se má ještě dnes, nebo ve středu. Spekuluje se, že novým předsedou klubu by se mohl stát Vlastimil Válek.

Kalouska nahradí jako poslance starosta Roztok Jakob

Miroslava Kalouska v dolní parlamentní komoře podle pořadí kandidátní listiny nahradí starosta Roztok u Prahy Jan Jakob. Podle informací ČTK slib složí zřejmě ve středu.

Jan Jakob je vedle starosty od loňského podzimu středočeským krajským radním pro kulturu (Spojenci). Kalousek ho označil za velmi úspěšného a zkušeného politika, kterému bude nápomocen. Jakob bude kandidovat i v podzimních sněmovních volbách. Na svém facebookovém profilu informoval, že plánuje po vstupu do Sněmovny zůstat neuvolněným starostou, na funkci radního ale rezignuje.

Svůj odchod z vysoké politiky hodnotí Kalousek jako podporu koalici ODS, TOP a KDU-ČSL, nikoli její oslabení. "Jsem přesvědčen, že tento krok přispěje k volebnímu výsledku koalice Spolu, protože by měli dominantně vystupovat ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů," uvedl Kalousek a doplnil, že své zkušenosti může předávat i jako člen. "On na rozdíl ode mě se bude ucházet o hlasy voličů," uvedl na adresu Jakoba.

Jakob na svém facebookovém profilu uvedl, že za svůj hlavní cíl v příštích měsících považuje boj za demokracii a svobodu. "Podzimní volby jsou mimořádnou a zároveň možná i poslední šancí, kdy mohou představitelé demokratických stran převzít moc od amatérů, populistů a extremistů," uvedl. Napsal také, že chce navázat na dlouholetou Kalouskovu práci v oblasti rozpočtové zodpovědnosti. "V této oblasti se pokusím zúročit své dlouholeté zkušenosti starosty Roztok. Toto město je pro mě srdeční záležitostí, proto v neuvolněné funkci starosty setrvám. Je mi ovšem jasné, že nelze zodpovědně vykonávat vícero funkcí najednou, proto jsem rozhodnutý v průběhu února rezignovat na pozici radního Středočeského kraje," uvedl s dovětkem, že udělá, co bude v jeho silách, aby koalice Spolu v podzimních volbách vyhrála.