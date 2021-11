Miro Žbirka byl lidmi z hudební branže uznávaný jako muzikant i jako člověk

Praha - Slovenský zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Žbirka, který dnes zemřel ve věku 69 let, byl významný autor i pohodový a vtipný člověk. Odchod autora písní jako Biely kvet, Atlantida, Čo bolí to prebolí nebo Balada o poľných vtákoch znamená velkou ztrátu pro československou hudbu. Shodli se na tom zástupci populární scény, které ČTK oslovila.

"Přestože často působil nenápadně, Meky Žbirka patřil mezi nejdůležitější muzikanty československé hudební scény. A to nejen díky řadě svých hitů, ale i svým ohromujícím přehledem a přístupem, se kterým sledoval hudební vývoj. Měl v muzice neuvěřitelný rozhled, který dokázal přenést jak na své posluchače, tak na celou hudební branži. Je to ohromná ztráta, odešel významný autor, interpret a člověk," řekl ČTK hudební publicista Jan Vedral, autor knihy Zblízka, která popisuje osud slovenského muzikanta.

"Je to moc smutné. Já jsem na něm vyrůstal, když na začátku 90. let moderoval televizní pořad Rhytmick, a vždycky mě strašně bavil i jeho suchý britský humor," uvedl publicista a moderátor Honza Dědek.

Žbirka se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhým, kdo dokázal porazit Karla Gotta. "Nikdy jsem nepoznal tak univerzálního člověka jako byl Meky. Jednak byl odkojený skupinou Beatles a vedle toho byl mimořádně empatický a cílevědomý a chytrý autor, skladatel, textař i zpěvák. Teď už se dá říct, že se mu na sklonku života splnil velký sen, když svoje poslední nahrávky pořídil v londýnských studiích Abbey Road, po kterých toužil celý život," připomněl hudební publicista Miloš Skalka.

Zpráva o úmrtí Žbirky zastihla členy skupiny Olympic před vystoupením v Litovli. "Sedíme v šatně úplně zmrzlí. Máme půl hodiny před koncertem a teď jsme se to dozvěděli. Určitě něco vymyslíme, asi mu věnujeme nějakou písničku. Kamarádili jsme spolu, on byl strašně milý společník, vždycky byl dobře naložený, skvělý zpěvák, kterému nikdy neujela intonace. Prostě super chlap," sdělil zpěvák a kytarista Petr Janda.

"Je to překvapivá zpráva i když jsem tušil, že není v pohodě, protože jsme měli za něho nedávno zaskočit na koncertu, který nemohl absolvovat," uvedl zpěvák skupiny No Name Igor Timko. "Ještě nedávno jsme spolu hráli a on byl plný života. Měl skvělý humor. Vzpomínám, že v den mé svatby měl po koncertě a ve starém hotelu Slovan v Košicích, kde jsem se za ním stavil, mi řekl: Oceňuji mladej, že se ženíš i přesto, v jaké žiješ branži," vzpomínal.

Ředitel hudebních cen Žebřík Jarda Hudec považuje podle svých slov Žbirku za skvělého gentlemana, jehož význam překračuje rámec hudební scény. "Je to strašná ztráta po umělecké i lidské stránce. Byl pokorný a skromný, jeho krédem bylo, že hudba je jedna z mála věcí, kde se staří učí od mladších," podotkl Hudec.

Nečekaná zpráva o Žbirkově úmrtí to byla také pro Michala Dvořáka, člena skupiny Lucie a ředitele festivalu Soundtrack, kde Žbirka letos obdržel Cenu festivalu Soundtrack za celoživotní přínos. "Zdálo se mi, že je v mentální i fyzické síle, hýřil ostrovtipem," uvedl Dvořák.

"Byl to jeden z nejvtipnějších muzikantů, kterého jsem kdy poznal. Strašně se mi líbilo, jak umí být nad věcí," konstatoval spolumajitel festivalu Benátská! a frontman skupiny Doctor P.P. Petr Pečený.

Za legendu a ikonu označila slovenská média i politici zesnulého zpěváka Žbirku

Za hudební legendu a ikonu označila slovenská média zpěváka Miroslava Žbirku, který dnes zemřel ve věku 69 let. Na rodáka z Bratislavy Žbirku, který byl jedním z nejvýraznějších představitelů československé populární hudby, vzpomínají také slovenští politici. "Smutná zpráva. Velká rána pro fanoušky," napsal na svém webu nejčtenější slovenský list Nový čas, který připomněl, že v roce 1982 se Žbirka stal prvním slovenským Zlatým slavíkem.

"Měli bychom na něj vzpomínat jako na skvělého umělce. (...) Zůstanou po něm desítky písniček, které právem patří do zlatého fondu nejen slovenské, ale i československé populární hudby," řekl hudební publicista Juraj Čurný v hlavní televizní zpravodajské relaci veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS). RTVS kvůli ŽbIrkovu úmrtí upravil svůj večerní program.

"Jeho hity zlidověly a znají je všechny generace. Jeho devízou byla vedle zpěvu i hra na kytaru, bez které na pódium nikdy ani nevyšel," uvedl portál televize Markíza.

Podle premiéra Eduarda Hegera přišla slovenská hudební scéna o významnou legendu a charismatickou osobnost se specifickým humorem. "Na Slovensku máme jen málo autorů a interpretů, kteří svou hudbou přesáhli svou dobu," napsal na sociální síti Heger o Žbirkovi.

Slovenská ministryně kultury Natália Milanová uvedla, že navzdory slávě zůstal Žbirka skromný a navzdory úspěchům stál nohama stále na zemi. S odkazem na Žbirkovu píseň Čo bolí, to prebolí Milanová také napsala, že ztráta tohoto zpěváka jen tak nepřebolí.