Míra inflace v USA stoupla na 6,8 %, je nejvyšší za téměř 40 let

Washington - Míra inflace ve Spojených státech v listopadu vystoupila na 6,8 procenta a je nejvyšší za téměř 40 let. Ve své zprávě to dnes uvedlo americké ministerstvo práce. Ceny se zvyšovaly u většiny položek, nejvíce zdražily pohonné hmoty, bydlení, potraviny či auta. Výsledek překonal očekávání analytiků, což mimo jiné znamená, že americká centrální banka (Fed) by mohla začít uvažovat o rychlejším ukončení podpůrných opatření.

Míra inflace je teď v USA nejvyšší od června 1982. Index spotřebitelských cen, který měří náklady na širokou škálu položek ve spotřebním koši, se v listopadu proti říjnu zvýšil podle sezonně přepočtených údajů o 0,8 procenta. Říjnový růst činil 0,9 procenta.

Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny potravin a energií, v listopadu činila 4,9 procenta. Proti říjnu se takto definovaný index spotřebitelských cen zvýšil o 0,5 procenta proti růstu o 0,6 procenta v předchozím měsíci.

Analytici v anketě společnosti Dow Jones v průměru očekávali, že celková míra inflace za listopad vystoupí na 6,7 procenta. U jádrové inflace počítali s růstem na 4,9 procenta.

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA proti loňskému jaru výrazně klesl a nyní se pohybuje kolem nejnižších hodnot od roku 1969. Analytici také očekávají, že Spojené státy zakončí letošní rok silným hospodářským růstem. Vysoká inflace tak zůstává největším problémem, který ohrožuje úplné zotavení ekonomiky z krize, kterou loni na jaře vyvolala pandemie covidu-19.