Minulý týden přibyly na světě rekordní dva miliony infekcí

Ženeva - Za minulý týden přibyly na světě téměř dva miliony případů koronavirové nákazy. Uvedla to Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které jde o rekordní týdenní přírůstek. Podle WHO se od počátku pandemie nakazilo virem SARS-CoV-2 již více než 30,6 milionu lidí. S covidem-19 jich zhruba 950.000 zemřelo. Podle specializovaného webu americké Univerzity Johnse Hopkinse se na světě nakazilo koronavirem již přes 31,3 milionu lidí a s covidem-19 jich zemřelo přes 965.000.

"Od 14. do 20. září přibyly téměř dva miliony nových případů covidu-19, což představuje nárůst o šest procent ve srovnání s předcházejícím týdnem," uvedla dnes WHO. Zároveň je podle ní přírůstek počtu případů za minulý týden nejvyšší od počátku šíření viru na konci minulého roku.

Ve srovnání minulého a předminulého týdne ale ubylo podle WHO úmrtí s covidem-19 a to o deset procent. Na celém světě za poslední týden zemřelo 37.700 infikovaných.

Agentura AFP upozornila, že počet laboratorně potvrzených případů nezobrazuje skutečný stav šíření nákazy. Mnoho případů totiž zůstává neodhalených, mimo jiné proto, že řada infikovaných nevykazuje žádné příznaky. Některé země také testují jen lidi s vážnými symptomy. Mnoho chudých států nemá k dispozici zdroje na dostatek testů.

Nejvyšší přírůstek mrtvých s covidem-19 zaznamenala minulý týden Evropa. Ve srovnání s týdnem od 7. do 13. září jich přibylo 27 procent. Americký region WHO, který zahrnuje Severní i Jižní Ameriku, pak zaznamenal minulý týden nejvyšší přírůstek počtu nakažených: 38 procent. Zároveň ale tento region evidoval mezi danými týdny pokles počtu úmrtí o 22 procent.

Jediným regionem, ve kterém se ve srovnání minulého a předminulého týdne počet případů i úmrtí s coviem-19 snížil, je Afrika. Počet nakažených je nižší o 12 procent, počet mrtvých o 16 procent.