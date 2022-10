Minulou sezonu označil Lauko za své dno, teď debutoval v NHL

New York - Hokejový útočník Jakub Lauko ve středu debutoval v NHL a při premiéře ve slavné soutěži nastupoval ve čtvrté řadě Bostonu. Trenér Jim Montgomery nicméně poslal jeho lajnu proti domácímu Washingtonu do hry hned na úvodní střídání zápasu. Dvaadvacetiletého hráče koučův tah nastartoval ke slušnému výkonu - při výhře 5:2 odehrál téměř dvanáct minut a připsal se tři srážky, vybojoval pro tým dvě přesilové hry a důvěru dostával i v oslabení proti Alexandru Ovečkinovi.

"Když Monty řekl, že půjdeme hned do hry, hlavou se mi prohnalo něco ve smyslu OK, to bude zajímavé," prozradil Lauko v pozápasových rozhovorech. "Ale byl jsem šťastný, protože jsem neměl čas, abych znervózněl. Skočil jsem do toho rovnýma nohama, nemusel jsem čekat tři čtyři minuty na střídačce, třást se. Jen mě napadlo: 'To je ten moment? Je to tady?' A šel jsem na věc. Myslím, že jsme první střídání odehráli opravdu dobře, byl to hezký začátek."

Lauko přitom minulou sezonu označil za nejhorší v kariéře a hokejové dno. I kvůli zranění nastoupil na farmě Bostonu za Providence jen k 54 zápasům, ve kterých vstřelil pouze tři góly. Celkově nasbíral 16 bodů a ve statistice +/- měl hrozivých 28 záporných bodů.

"Cítil jsem se zvláštně, nešlo mi to," přiznal Lauko. "Ale jsem šťastný, že jsem vytrval a makal. Přestal jsem se tím zabývat a dělat si těžkou hlavu. Zmáčkl jsem reset. Musel jsem znovu najít chuť do hokeje, abych chodil na tréninky s radostí."

Už v přípravných zápasech zaujal nového trenéra. Nejen, že dal dva góly, ale dodržoval všechny pokyny do puntíku. Montgomery vyzdvihl hlavně rychlost a houževnatost odchovance Chomutova.

"To je důvod, proč je v sestavě. Svou rychlostí dělá soupeřům problémy, nutí je k faulům. Také chodí s pukem do míst, kde to bolí," chválil Montgomery českého hráče a celou útočnou řadu, ve které nastupoval také Tomáš Nosek. "Myslím si, že nás čtvrtá řada úvodním střídáním rozjela. Dali se do práce a strhli tím ostatní."

Lauko měl radost, že premiéru stihli i jeho rodiče, kteří přiletěli na zápas z České republiky. Do haly dorazili i kvůli dlouhým prohlídkám na letišti pár minut před úvodním vhazováním. "Bylo to uspěchané, ale jsem opravdu, opravdu šťastný, že to stihli," rozplýval se Lauko. "Cítím, že pokud budu na tomhle utkání a výkonu stavět, tak to bude lepší a lepší. Věřím svým schopnostem. Jen se potřebuju přizpůsobit tempu hry."

Lauko ale test zvládl, dokonce dostal i důvěru v oslabení, ve kterých strávil na ledě dvě minuty a deset sekund. "Poslední dvě sezony jsem v oslabení moc nehrál a teď nastupuju proti Ovečkinovi, Kuzněcovovi, to je velký skok. Myslím, že jsem si vedl slušně," řekl.

Vítěznou premiéru si v novém působišti užil i trenér Montgomery. Na památku za to dostal puk ze zápasu. "Cítím se skvěle," pronesl Montgomery po výhře, kterou zařídila osmi body česká formace Pastrňák, Krejčí, Zacha. "Je to hezké. Puk pravděpodobně skončí v pokoji mého syna. Ale je to pocta pro celý tým. Líbilo se mi, jak jsme při sobě drželi, obětovali se pro úspěch a blokovali střely. To je nejdůležitější."