Minsk: Úplná obnova přepravy ropy Družbou potrvá dva měsíce

Moskva/Varšava - Plné obnovení přepravy ropy ruským ropovodem Družba po znečištění suroviny potrvá dva měsíce. Podle ruské agentury TASS to dnes uvedla běloruská státní ropná společnost Belněftěchim. V současné době je v Bělorusku 1,2 milionu tun kontaminované ropy.

Zástupci ruské společnosti Transněfť mají podle zdrojů agentury Reuters na čtvrtek naplánovanou schůzku v Polsku. O situaci ohledně znečištěné ropy na ní chtějí jednat s představiteli polské společnost PERN a s lidmi z polských a německých rafinerií.

Ropa, která proudí Družbou i do České republiky, je od dubna znečištěná organickým chloridem. Její dovoz vedle Česka zastavilo Slovensko, Maďarsko a další země. Organický chlorid může poškodit zařízení rafinérií. Polsko dnes vyzvalo Moskvu k rychlému obnovení dodávek.

Ukrajinský distributor Ukrtransnafta začal posílat ropu jižní větví Družby do Maďarska, když země potvrdila, že je schopna ji přijímat. Ropa začala proudit potrubím směrem k východní hranici Ukrajiny v pondělí, po několika hodinách však Ukrtransnafta dodávku přerušila kvůli problémům, na které ji upozornila maďarská společnost MOL.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve - tou severní se ropa dostává do Polska a do Německa. Polské ministerstvo energetiky oznámilo, že provoz polských rafinerií nebylo nutné přerušit, ministr Krzystof Tchorzewski ale zároveň požádal Rusko, aby se snažilo přepravu čisté ropy co nejrychleji obnovit.

Běloruský premiér Sjarhej Rumas hodlá o věci jednat s ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem v pátek. Teď je podle něj hlavním úkolem Běloruska odčerpat kontaminovanou ropu a obnovit její tok, uvedla běloruská agentura Belta.

Ruský provozovatel ropovodů Transněfť minulý týden podle agentury Interfax uvedl, že na Slovensko by měla čistá ropa dorazit během tohoto týdne. Jižní větev ropovodu Družba vede přes Ukrajinu na Slovensko a dál do České republiky.

Reuters dnes s odvoláním na své zdroje napsal, že se obchodníci snaží na asijských trzích prodávat znečištěnou ropu, kterou odmítly evropské země. Společnosti Vitol a Unipec poslaly či posílají tankery se zhruba 700 tisíci tun této ropy do čínských rafinerií. Firmy se k informaci odmítly vyjádřit.

Ruská ropa opět proudí do Maďarska, Polsko ji chce také

Kyjev/Varšava - Ruská ropa začala po přerušení dodávek kvůli jejímu znečištění opět proudit do Maďarska. Podle agentury Reuters to dnes oznámila ukrajinská distribuční společnost Ukrtransnafta. Česko, Slovensko, Maďarsko a další země v dubnu zastavily dovoz ruské ropy ropovodem Družba kvůli nadměrnému obsahu organického chloridu, který může poškodit zařízení rafinérií. K rychlému obnovení dodávek dnes Moskvu vyzvalo Polsko.

Ukrajinský distributor začal posílat ropu jižní větví Družby do Maďarska poté, co sousední země potvrdila, že je schopna ji přijímat. Ropa začala proudit potrubím směrem k východní hranici Ukrajiny již v pondělí, po několika hodinách však Ukrtransnafta dodávku přerušila kvůli problémům ohlášeným maďarskou společností MOL.

Polsko, do něhož putuje ruská ropa severní větví ropovodu Družba, dnes podle Reuters vyzvalo Moskvu k urychlenému obnovení dodávek. Polské ministerstvo energetiky sice oznámilo, že provoz polských rafinerií nebylo nutné přerušit, ministr Krzystof Tchorzewski však zároveň požádal Rusko, aby okamžitě zapracovalo na rychlém návratu čisté ropy do potrubí.

Ruský provozovatel ropovodů Transněfť minulý týden podle agentury Interfax uvedl, že na Slovensko by měla čistá ropa dorazit v průběhu tohoto týdne. Jižní větev ropovodu vede ze Slovenska také do Česka.

Reuters dnes s odvoláním na své zdroje napsal, že se obchodníci snaží prodávat znečištěnou ropu odmítnutou evropskými zeměmi na asijských trzích. Společnosti Vitol a Unipec poslali či posílají tankery se zhruba 700 tisíci tun této ropy do čínských rafinerií. Firmy se k informaci odmítly vyjádřit.

Asijské kupce motivuje především předpokládaná výrazně nižší cena. Klade však velké nároky na skladování, neboť nečistou ropu je nutno smísit s dvacetinásobně vyšším objemem nezávadné surové tekutiny, díky čemuž se koncentrace organického chloridu sníží na přijatelnější úroveň.