Minsk - Letecké a taktické cvičení Ruska a Bělorusku, které se uskuteční od 16. ledna do 1. února, má "výlučně obranný charakter", prohlásil dnes v televizi běloruský generál Pavel Muravejko z bezpečnostní rady státu. Obavy ze cvičení odmítl jako "hysterii, která má upoutat pozornost k neexistujícímu problému".

Bělorusko, které je nejbližším spojencem Moskvy, sice nevyslalo své vojáky do války proti Ukrajině, ale poskytlo Rusku k útoku proti sousední zemi své území a letiště. Ukrajina musí chránit svou severní hranici v obavě, že by se mohl zopakovat ruský útok z Běloruska na Kyjev ze začátku invaze.

"Cvičení má výlučně obranný charakter. Na programu bude mít vedení vzdušného průzkumu, odražení útoků vzdušných zbraní, leteckou ochranu důležitých objektů a komunikací," řekl Muravejko. Manévry podle něj mají posloužit ke zlepšení připravenosti běloruského a ruského letectva k plnění bojových úkolů. Letecké jednotky obou spojeneckých zemí mají podle generála fungovat "bok po boku, křídlo vedle křídla".

Do cvičení se mají zapojit všechny letecké základny a vojenské prostory v Bělorusku. V předvečer cvičení dnes z Ruska do Běloruska přiletělo osm bojových letadel - čtyři stíhačky Su-30 a čtyři bombardéry Su-34; doprovod tvořily tři transportní stroje An-12 a jeden An-26, uvedla na sociální síti běloruská skupina Hajun, monitorující pohyby ruských vojsk. Připomněla, že před týdnem do Běloruska přiletělo 12 ruských vrtulníků.

Generál Muravejko rovněž informoval, že tři ze čtyř každoročních cvičení postsovětského vojenského paktu Organizace smlouvy o kolektivní obraně (ODKB) se letos uskuteční v Bělorusku, a to v září. Má jít o cvičení sil rychlé reakce, cvičení průzkumných jednotek a cvičení týlových jednotek.

Loni v říjnu se vůdcové obou zemí Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin dohodli na vytvoření společného regionálního uskupení vojsk. Minulý měsíc Putin navštívil Minsk. Opozice a nezávislá média spekulovala, zda Putin přiměje Lukašenka k přímému zapojení Běloruska do války proti Ukrajině. Kreml podobné úvahy odmítl.