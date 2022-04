Minnesota na úvod play off NBA zaskočila Memphis

Basketbalistu Minnesoty Anthonyho Edwardse, který střílí na koš, se snaží zablokovat Desmond Bane z Memphisu v utkání 1. kola play off NBA, 17. dubna 2022.

Basketbalistu Minnesoty Anthonyho Edwardse, který střílí na koš, se snaží zablokovat Desmond Bane z Memphisu v utkání 1. kola play off NBA, 17. dubna 2022. ČTK/AP/Brandon Dill

Memphis (USA) - Basketbalisté Minnesoty na úvod osmifinálové série play off NBA překvapili favorizovaný Memphis vítězstvím 130:117. Timberwolves, kteří si museli postup vybojovat v předkole, táhl proti druhému nejlepšímu týmu základní části zejména Anthony Edwards. Při svém prvním startu ve vyřazovací fázi v kariéře zaznamenal 36 bodů.

Edwards se stal po Derricku Roseovi, Tylerovi Herrovi a Magicu Johnsonovi teprve čtvrtým hráčem v historii, který v play off nastřílel přes 35 bodů ještě před 21. narozeninami. Podtrhl tak vydařený večer mladíků. Tyrese Maxey totiž 38 body táhl Philadelphii za výhrou 131:111 nad Torontem a Jordan Poole 30 body pomohl Golden State porazit Denver 123:107. Navíc Memphis se opíral o 32 bodů Ja Moranta. Poprvé v historii se tak stalo, aby v play off dali hned čtyři hráči ve věku maximálně 22 let přes třicet bodů v jeden den.

Minnesota v předkole vyřadila Los Angeles Clippers a hraje teprve podruhé play off od roku 2004. Proti rozjetému Memphisu ale ukázala, že chce ještě víc. Edwardse výrazně podporoval pivot Karl-Anthony Towns, který přidal 29 bodů a 13 doskoků, a jen na chvilku ve druhé čtvrtině pustili Timberwolves soupeře do vedení. Jinak si drželi těsný náskok a skvěle zvládli i koncovku, v níž nedovolili soupeři pomýšlet na zvrat.

"Udělali jsme spoustu drobností, které byly klíčové pro vítězství. Můžeme být na náš výkon opravdu pyšní," řekl Towns. "Doplatili jsme na to, že na rozdíl od soupeře jsme týden nehráli a vypadli jsme z tempa. To bylo vidět na první čtvrtině. Teď se musíme zvednout a uspět v druhém utkání," řekl trenér Memphisu Taylor Jenkins.

Další série překvapení nepřinesly. Philadelphia uspěla proti Torontu, přestože se Raptors podařilo udržet kandidáta na cenu MVP a nejlepšího střelce sezony Joela Embiida jen na 19 bodech a 15 doskocích. Hvězdného pivota ale bodově zastoupil Maxey, který dal 21 ze svých 38 bodů ve třetí čtvrtině a rozhodl nejlepší zápas krátké kariéry. Ve 21 letech je nejmladším hráčem Sixers v historii, který v play off pokořil hranici 30 bodů. James Harden mu pomáhal 22 body a 14 asistencemi.

Golden State sice měli zpátky Stephena Curryho po zranění, ale začal jen z lavičky a dal za 21 minut 16 bodů. Hlavní hvězdou Warriors se tak stal dvaadvacetiletý Poole, který v základní sestavě místo Curryho dal 30 bodů. "Tohle byl pořádný play off debut. Byl dnes neuvěřitelný. Tady se rodí hvězda," ocenil Pooleův výkon jeho hvězdný spoluhráč Klay Thompson.

Utahu se povedlo uspět v Dallasu 99:93 a využít tak absence hvězdy domácích Luky Dončiče, který doléčuje zranění. Maverick se i bez něj drželi a ještě minutu před koncem prohrávali o jediný bod, pak ale trojkou zápas rozhodl Royce O'Neale. Nejlepším střelcem Utahu byl s 32 body Donovan Mitchell, Dallas táhl s 24 body Jalen Brunson.

1. kolo play off NBA: Východní konference - 1. zápas: Philadelphia - Toronto 131:111. Západní konference - 1. zápasy: Dallas - Utah 93:99, Memphis - Minnesota 117:130, Golden State - Denver 123:107.