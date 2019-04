Washington - Americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová rezignovala. S odvoláním na její rezignační dopis o tom napsaly světové agentury. Informaci, že Nielsenová post opouští nejprve na twitteru zveřejnil prezident Donald Trump. Ten zároveň doplnil, že nově bude funkci vykonávat dosavadní šéf amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Kevin McAleenan.

Šestačtyřicetiletá Nielsenová funkci zastávala od prosince 2017 a její odbor byl zodpovědný za řadu z kontroverzních kroků Trumpa, například za plány na vybudování zdi podél hranice s Mexikem či oddělování dětských migrantů od jejich rodin. V červnu 2018 Nielsenovou kritizovali demonstranti, když večeřela v mexické restauraci ve Washingtonu. Následně Nielsenová na twitteru napsala, že tvrdě pracuje na tom, aby napravila"zlomený imigrační systém".

Trump na twitteru Nielsenové za její službu poděkoval a zároveň oznámil, že jí ve funkci dočasně vystřídá McAleenan a že "odvede dobrou práci".

Nielsenová v rezignačním dopise důvod svého odchodu neuvedla. Napsala však, že nastal "správný čas" odejít a doplnila, že "Spojené státy jsou teď bezpečnější" než když se k administrativě Trumpa připojila.

Rezignační oznámení přišlo jen několik dnů poté, co Trump spolu s Nielsenovou navštívil hranice USA s Mexikem. Nedávno prezident hrozil, že hranici uzavře. Nakonec ale od svého plánu upustil a uvedl, že chce, aby Mexiko do roka zastavilo nelegální přechody migrantů a dovoz drog do USA.

Nielsenová podle dvou nejmenovaných zdrojů agentury AP s Trumpem v neděli hovořila v Bílém domě. Nevěděla, zda ji Trump při setkání zbaví funkce, nebo zda sama rezignuje. Nakonec se rozhodla odstoupit, uvedl zdroj. Podle zdrojů byla Nielsenová frustrovaná neochotou dalších resortů pomoci v řešení nárůstu počtu rodin, které přichází z Mexika do USA.