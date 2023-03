Ministryně: Německo po odpojení jaderných elektráren vstoupí do nové éry

Berlín - Německo po odpojení posledních tří jaderných elektráren k 15. dubnu vstoupí do nové éry. Dnes to na tiskové konferenci v Berlíně prohlásila spolková ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová. Zároveň zdůraznila, že Německo se nadále bude potýkat s následky nukleární energetiky v podobě demolic reaktorů a uskladnění radioaktivního odpadu.

"Odchod od jádra učiní naši zemi bezpečnější, protože nukleární energetika je vysoce rizikovou technologií. To nám ukázaly například nehody ve Fukušimě a Černobylu, obzvláště to platí ve válečných časech," řekla Lemkeová.

V Německu jsou nyní v provozu poslední tři jaderné elektrárny, a to Emsland v Dolním Sasku, Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku. Původně se počítalo s jejich odstavením ke konci loňského roku, kvůli energetické krizi částečně související s ruskou invazí na Ukrajinu ale poslanci na návrh vlády jejich chod prodloužili do 15. dubna. Ačkoli opozice a také vládní liberálové žádali delší udržení provozu, sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz to odmítl. Jaderný provoz tak definitivně skončí v polovině dubna.

"Čekají nás desetiletí, po která budeme jaderné elektrárny likvidovat," řekla Lemkeová. "Přes 60 let používání jaderných elektráren v Německu byly teprve tři plně zlikvidovány, dohromady je ještě přes 30 reaktorů k demolici," uvedla. Rychlost likvidace podle ministryně záleží na provozovatelích, kteří čas potřebný k odstranění reaktorů uvádějí mezi deseti až 15 lety. "Na některých místech jsme s demolicemi pokročili, jinde ale budeme potřebovat více než uváděných 15 let," řekla.

Za velkou zátěž pro budoucnost pak označila radioaktivní odpad. "Jaderné elektrárny jsme v naší zemi používali po tři generace, odpad ale bude nebezpečný ještě po 30.000 generací," uvedla Lemkeová o odpovědnosti, které současné Německo nechává svým potomkům.

Množství jen slabě a středně radioaktivního odpadu, který musí být uložen, odhadla Lemkeová na 300.000 kubických metrů. "Tento objem odpovídá zhruba stovce olympijských bazénů, musíme tedy zajistit obrovský skladovací prostor," řekla. Tento odpad chce Německo trvale uskladnit v úložišti Konrad v Dolním Sasku.

Pro trvalé uložení vysoce radioaktivního odpadu Německo místo teprve hledá, rozhodnutí by mělo padnout do roku 2031, aby se k roku 2050 mohlo začít se skladováním. Tento odpad bude prozatím uložen v 16 meziskladech.

O ukončení výroby elektrické energie z jádra v Německu rozhodla už předchozí vláda konzervativní kancléřky Angely Merkelové. Podnětem k tomu byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě v roce 2011.