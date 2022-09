Ministryně: Německé jaderné elektrárny zůstanou v provozu jen pro letošní zimu

Berlín - Německo nechá dvě své jaderné elektrárny v provozu jen pro letošní zimu, další prodloužení jejich funkčnosti nemá v úmyslu. Řekla to ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová, podle které nepřichází v úvahu, aby elektrárny pomáhaly řešit energetickou krizi i po březnu příštího roku. Německá vláda původně chtěla elektrárny Isar 2 a Neckarwestheim odstavit do konce letošního roku, tento měsíc ale rozhodla, že zůstanou připojené v síti až do jara.

"Více let (funkčnosti) nepovažuji za odpovědné, a na to se také orientujeme, počítá s tím podle mě i spolková vláda," řekla Lemkeová stanici RTL/ntv. Podle ní je rozumné, že elektrárny budou připojené v síti o několik měsíců déle, aby se pomohla zajistit stabilita dodávek energie.

Berlín o prodloužení termínu rozhodl kvůli energetické krizi ve Francii. Tamní jaderné elektrárny musely být odpojeny a energii nyní nevyrábějí. Na francouzskou elektřinu přitom Německo spoléhá, neboť s ní vyrovnává chybějící energii z plynových elektráren. Kvůli nedostatku plynu Německo obnovilo výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, které drželo v záloze.

Kromě elektráren Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku má Německo ještě jadernou elektrárnu Emsland v Dolním Sasku. Tam ale provoz prodloužen nebude a s trvalým odstavením se počítá ke konci letošního roku.