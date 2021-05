Ministryně Maláčová dnes vládě pošle svůj návrh důchodové reformy

Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) předloží vládě dnes návrh své důchodové reformy. Řekla to na tiskové konferenci. Podle šéfky resortu práce může Sněmovna do voleb navržené změny "velmi v pohodě" stihnout schválit. Úpravy systému penzí obsahují tři novely. Podle nich by se měla zavést minimální solidární penze ve výši 28 procent průměrné mzdy, bonus 500 korun za vychované dítě a dřívější důchod pro pracovníky v náročných profesích.

"Dnes předložím na vládu návrh naší komplexní, spravedlivé důchodové reformy... Budu usilovat o to, aby se návrh projednal ve Sněmovně i Senátu, aby se legislativní proces dokončil. Protože máme stále pět měsíců do voleb a Sněmovna, pokud bude politická vůle, tak to může velmi v pohodě - omluvám se za ten výraz - stihnout," řekla ministryně.

Volby do Sněmovny se mají konat na začátku října. Legislativní proces u zákona obvykle trvá kolem jednoho roku. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už před pár měsíci prohlásila, že tato vláda komplexní důchodovou reformu nepředloží a na přijetí změn není do voleb už dost času. Deník N informoval o tom, že návrh Maláčové odmítli premiérovi poradci.

O reformě jednala komise pro spravedlivé důchody. Na přesné podobě reformních změn se neshodla. Podle šéfky komise Danuše Nerudové byla ale shoda na principech. Maláčová pak loni v prosinci představila tři důchodové novely, které připravil její úřad. První počítá s rozdělením veřejného důchodového systému na dva. Z prvního by se všem vyplácel základní solidární důchod ve výši 28 procent průměrné mzdy, nyní je to kolem 10.000 korun. Z druhého by se poskytovala zásluhová část penze podle odpracovaných let a odvodů z výdělků. Druhá norma zavádí dřívější penzi pro lidi s náročnou profesí, a to o rok za každých odpracovaných deset let. Třetí předloha zvyšuje důchod o 500 korun za každé vychované dítě.

Podle ministryně její úřad vypořádal spoustu připomínek k návrhům zákonů. Výsledné znění norem na webu vlády v tuto chvíli ale zatím není, k dispozici je verze z prosince. Podle ministryně je nutné, aby byl důchodový systém spravedlivý, udržitelný a srozumitelný.

Podle expertů i některých politiků je důchodová soustava v nynější podobě kvůli stárnutí populace neudržitelná a propadne se do deficitů. Poukazují i na to, že reformní návrhy ministryně práce výdaje dál zvedají bez zajištění dostatečných příjmů, takže udržitelnost ještě zhoršují. Maláčová ve středu řekla, že by peníze na penze mohla zajistit digitální daň, progresivní zdanění lidí a firem i zrušení daňových výjimek. Uvedla také, že v příštích pěti letech je možné reformu uhradit z peněz EU.