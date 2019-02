Praha - Hradní kancléř Vratislav Mynář by podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO) musel načerno postavený rybník v Osvětimanech na Uherskohradišťsku zlikvidovat, pokud by platil chystaný stavební zákon. Nemohl by si jej nechávat dodatečně povolovat, byť se tak děje i v dalších případech protiprávně zbudovaných staveb. Dostálová to dnes uvedla v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

"Dělá se to tak, ale všichni porušují zákon," uvedla ministryně k případům staveb bez povolení, pro něž se potřebná razítka shánějí dodatečně. Obce podle Dostálové nyní nenařizují likvidaci černých staveb, protože by to musely zaplatit. "Snaží se proto změnit územní plány a pak to zpětně doschvalovat, aby nemuseli tu černou stavbu zbořit," řekla Dostálová. Obce přitom podle ní na likvidaci černých staveb dostávají od ministerstva 100 milionů korun ročně.

Po rekodifikaci stavebního práva, která by měla začít platit za dva roky, už takový postup podle ministryně možný nebude. "Pokud někdo postaví načerno, tak stát se postará o to, aby stavba byla odstraněna," slíbila Dostálová.

Mynář postavil rybník v Osvětimanech na Uherskohradišťsku, v nichž je místním zastupitelem, už před třinácti lety. Nezískal ale k tomu potřebná povolení, uvedla tento týden televize v pořadu Reportéři ČT. Mynář z rybníka navíc částečně zasněžuje vlastní sjezdovku, ani na to podle ČT nemá povolení. Kancléř uvedl, že má souhlas na čerpání vody od správce toku. Přiznal ale, že na vybudování rybníka povolení neměl a nemá.

"Musím konstatovat, že k dnešnímu dni se nám nepodařilo celou anabázi uzavřít. Byť jsme poněkolikáté požádali o dodatečné stavební povolení, tak z důvodu úmrtí několika majitelů pozemků se nám nepodařilo dotáhnout veškerá dědická řízení," hájil se Mynář ve svém vyjádření. Podotkl, že rybník byl postaven v souladu s územním plánem a s platným územním rozhodnutím.