Ministryně Hubáčková se setká se starosty obcí u dolu Turów

Liberec - Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) navštíví Liberecký kraj, aby se setkala se starosty českých obcí v blízkosti polského hnědouhelného dolu Turów a představiteli Libereckého kraje. Na příští týden má naplánované jednání s polskou ministryní životního prostředí Annou Moskwovou o smlouvě, která má řešit fungování polského dolu Turów, jeho dopady na české obce a kompenzaci škod. Obě strany se sejdou po více než dvou měsících.

Před jednáním chce Hubáčková mluvit se starosty obcí, kterých se problematika Turówa nejvíc týká. Na jednání by měli být zastoupeni starostové z Hrádecka, Chrastavska, z Frýdlantska a také vedení kraje a zástupci vodárenských organizací. Obce v českém příhraničí bojují proti rozšíření dolu už šest let, obyvatelé se obávají ztráty zdrojů pitné vody, zvýšeného hluku i prašnosti. Voda přitom z oblasti mizí už teď. Starostové chtějí ministryni vysvětlit celou situaci, ukázat dopady, jaké má důl na obyvatele na české straně hranice, a představit své požadavky.

Důl Turów u česko-polské hranice zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Důl plánuje postupně rozšířit na 30 kilometrů čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Těžit se Poláci chystají až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů. Česko se kvůli tomu obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie, který loni v květnu nařídil Polsku předběžným opatřením zastavit práce. To však Poláci odmítají a zpochybňují i dopady na české území.

Podle libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) je dohoda lepší než soudy. Návrh česko-polské smlouvy počítal kromě jiného s finanční podporou obcím nebo s financováním monitoringu spodních vod, prašnosti a hlučnosti. Jen monitoring do roku 2044 přijde odhadem na 15 milionů eur (385 mil. Kč). V plánu jsou také další opatření, jako podzemní stěna, která má zabránit odtoku podzemní vody z české strany, nebo zelený val, který ochrání Uhelnou před hlukem a prachem z rozšiřujícího se dolu. Jednání se ale v polovině listopadu přerušila.