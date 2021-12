Ministryně Černochová chce podporovat modernizaci armády

Praha - Nová ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce ve své funkci podporovat modernizaci armády. Stejně jako předseda vlády Petr Fiala (ODS) zopakovala příslib, že Česká republika bude do roku 2025 vydávat dvě procenta HDP na svou obranu. Stát se by tak podle nich mělo i přes složitou ekonomickou situaci. Řekli to na dnešní tiskové konferenci po uvedení Černochové do jejího nového úřadu.

Bývalá předsedkyně výboru pro obranu a starostka Prahy 2 ve funkci vystřídala Lubomíra Metnara (za ANO), který naopak zaujme místo předsedy sněmovního branného výboru. Černochová mu poděkovala za dosavadní spolupráci. Chce v ní i nadále v pozměněných rolích pokračovat.

Podle Fialy je v zájmu Česka, aby mělo kvalitní armádu a aby bylo pevnou součástí NATO. "Obrana je podstatná i proto, že nežijeme v úplně bezpečné době. Stačí se podívat na zhoršující se mezinárodní situaci, stačí se podívat třeba na situaci na rusko-ukrajinské hranici, stačí se podívat vůbec do světa, jak se zhoršuje mezinárodní prostředí. Myslím si, že je v zájmu České republiky, aby měla kvalitní armádu, aby naše obranná politika byla dobrá a abychom byli co nejpevnější součástí Severoatlantické aliance, protože to je garance naší bezpečnosti," uvedl premiér.

"Jsme ukotveni v rámci NATO, jsme silný spojenec v rámci aliance, rozhodně celá naše koalice pěti stran, všichni její členové jsou podporovatelé setrvání v NATO," řekla Černochová. Dodala, že by chtěla rozvíjet pevnější spolupráci, aby se do budoucna vyhnula překvapením. "Třeba stažení vojsk z Afghánistánu v takto rychlém sledu pro některé z nás překvapením bylo," dodala ministryně.

Černochová řekla, že je velkou podporovatelkou rychlejší modernizace armády. Poznamenala, že Metnarovi se v této oblasti mnohé podařilo. Nová ministryně nechce v úřadu dělat revoluci, ale plánuje se zaměřit na evoluci. Své další kroky chce nejprve představit vedení resortu, aby pro ně našla podporu. Až poté je chce sdělit novinářům.

V modernizaci podle ní ministerstvo musí mít jasný koncept. Připustila, že některé plány z minulosti bude možná potřeba změnit. Za zásadní označila modernizaci těžké brigády, mezi kterou patří i mnohamiliardový nákup pásových bojových vozidel pěchoty, který byl pozastaven. Jak v zakázce bude pokračovat, zatím nechtěla Černochová předjímat.

Zmínila potřebu vylepšit zákon o zadávání veřejných zakázek, který podle odborníků brzdí rychlejší uzavírání modernizačních tendrů. "Chtěla bych se zaměřit na to, aby probíhal dobrý a kvalitní výcvik našich vojáků, abychom pokračovali v nasazení našich vojáků i do zahraničních operací, byť jsme se z některých destinací museli stáhnout," řekla také Černochová. Slíbila i podporu domácímu obranému průmyslu nebo aktivním zálohám.