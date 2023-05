Ministry u nominace Zajíčka do správní rady SŽ zajímá jeho role a vytíženost

Praha - Vláda bude hovořit o nominaci místopředsedy ODS a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Zdeňka Zajíčka na člena správní rady Správy železnic. Členové kabinetu se budou zajímat o jeho případnou konkrétní roli či vytíženost, řekli novinářům ministr školství Mikuláš Bek (STAN) a vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). O tom, že má o nominaci dnes rozhodnout vláda, dříve informoval server Aktuálně.cz.

Zajíček je pražským zastupitelem, byl také součástí vyjednávacího týmu při sestavování magistrátní koalice. Zároveň je místopředsedou občanských demokratů, poradcem Fialy pro eGovernment a digitalizaci či viceprezidentem Hospodářské komory, v níž se chce ucházet o pozici prezidenta.

Bartoš uvedl, že se Zajíčkem spolupracoval roky jako opoziční politik například ve věci práva občanů na digitální službu a u další legislativy. "Vnímám jeho zaměření spíše na oblast IT projektů a digitalizaci státu, nicméně hrál určitou roli v debatě o energetických tarifech," poznamenal.

Co se týče místa ve správní radě Správy železnic, je potřeba si vyjasnit Zajíčkovu případnou roli či to, jak funkce zapadá do celkového portfolia v kombinaci s kandidaturou na prezidenta Hospodářské komory.

Bek bude chtít v debatě slyšet, kolik času by byl Zajíček schopen funkci poskytnout. "Ale považuji ho za velkého profesionála," řekl. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) Zajíčkovu nominaci jednoznačně podporuje.

Správní rada Správy železnic má dohlížet na hospodaření jedné z největších státních organizací a řeší například i personální změny nejvyššího vedení. O jejím složení rozhoduje vláda, většinou na doporučení ministerstva dopravy.