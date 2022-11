Ministry EU čeká debata o kritizovaném návrhu omezení ceny plynu

Brusel - Debata o široce kritizovaném návrhu, kterým chce Evropská komise předejít výraznému zdražení velkoobchodních cen plynu, čeká dnes ministry energetiky zemí Evropské unie. Zástupci vlád by na mimořádném zasedání svolaném kvůli energetické krizi českým předsednictvím mohli schválit další balíček nouzových opatření. Některé státy však již dříve pohrozily jeho blokádou, pokud nebude na stole funkční návrh cenového stropu na plyn.

Unijní exekutiva v úterý navrhla mechanismus, který má od ledna zabránit extrémnímu zdražování na klíčovém virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF). Zakázán by měl být na tomto nejdůležitějším evropském trhu prodej všech termínových kontraktů na následující měsíc, pokud bude jejich cena nejméně dva týdny převyšovat 275 eur za megawatthodinu. Zároveň musí být po dobu deseti dnů nejméně o 58 eur vyšší než průměrná světová cena zkapalněného zemního plynu LNG.

Vládní politici Francie, Španělska, Itálie, Polska či Řecka kritizovali strop jako příliš vysoký a chtěli by docílit jeho snížení. Argumentují mimo jiné tím, že parametry nastavené komisí by nevedly k jeho aktivaci ani v době rekordních cen letos v srpnu. Německo či Nizozemsko zase zavedení maximálních cen odmítají úplně a tvrdí, že by mohly zvýšit spotřebu a ohrozit dostatek zásob.

Zatímco v tomto klíčovém bodě se dnes shoda ministrů neočekává, schválit by mohli již dříve předjednané další nouzové kroky. Jsou mezi nimi společné nákupy plynu do zásobníků nebo solidární poskytování plynu sousedním zemím, které se ocitnou v krizové situaci.