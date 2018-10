Praha - Letošní předávání cen v kultuře, jimiž stát oceňuje výrazné osobnosti, má další trhlinu. Poté, co odmítl převzít cenu laureát Státní ceny za literaturu, a ministerstvo kultury ji neudělí, je ohroženo předávání Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Rodina navrženého laureáta Evalda Schorma in memoriam odmítá cenu převzít. Členové příslušné komise ČTK sdělili, že i když se asociace režisérů nabídla ocenění převzít, ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) se rozhodl cenu neudělit.

Pokud se tak stane, celá komise rezignuje. ČTK to dnes sdělil její člen děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně Petr Francán. Vyjádření ministerstva kultury ČTK shání. Státní cena za překlad a Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, filmu a audiovize a výtvarného umění a architektury se mají předávat 21. října v Praze.

Komplikace provázejí už několik měsíců Státní cenu za literaturu. Kvůli nesouhlasu s politikou vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů na členství v porotě, která vybírá její laureáty, rezignoval nejprve básník Petr Hruška a další tři její členové. Hruška Státní cenu za literaturu označil za ocenění reprezentativní, jež "nereprezentuje pouze oceněného spisovatele, ale i vládu".

Na rozdíl od Hrušky členové komise vnímají udělení ceny jako apolitický počin, vyplývající čistě z kvality audiovizuálního díla nominovaných tvůrců. Komise vybrala jednu žijící osobnost a režiséra Evalda Schorma in memoriam. "Jsme přesvědčeni, že je správný čas připomenout tvůrce, kterého politická nepřízeň nezlomila a který v letech zákazu filmové činnosti přesunul těžiště své režijní práce od filmu směrem k divadlu," uvedla komise.

Rodina Schorma se podle Francána rozhodla cenu osobně nepřevzít. Komise se pak dohodla s Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS), že cenu s vědomím Schormovy rodiny převezme a uloží ji do archivu asociace. Výsledek jednání komise sdělila ministru Staňkovi. "Poté, co zjistil, že důvody k nepřevzetí ceny rodinou Schormových jsou politického rázu, rozhodl se cenu Evaldu Schormovi in memoriam neudělit," uvedl Francán.

"Udělení ceny je vzdáním úcty výrazné osobnosti české kultury. Nic víc, nic míň. Jakékoliv další důvody, vedoucí k neudělení ceny, jsou zcela marginální a eticky i lidsky nepřijatelné," uvedl Francán. Neudělení ceny je podle komise vyjádřením zvůle moci. Nebude-li režiséru Evaldu Schormovi in memoriam udělena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, celá komise rezignuje.

Členové poroty, která letos vybírala laureáta Státní ceny za literaturu, odstoupili poté, co kandidáta ministrovi navrhli. Ministr předpokládal, že ceremoniál se uskuteční podle plánu. Navržený Jiří Hájíček ale v září ministrovi oznámil, že ji nepřevezme. Zdůvodnil to tím, že členové poroty, kteří odstoupili, cenu zpolitizovali. Ministerstvo poté rozhodlo, že Státní cena za literaturu se letos neudělí.

Hruška státní cenu sám obdržel za sbírku Darmata na podzim 2013, kdy byla u moci úřednická vláda Jiřího Rusnoka dosazená prezidentem Milošem Zemanem a ocenění udílel ministr kultury v demisi Jiří Balvín.