Ministři zemí NATO připraví alianční summit, proberou Bělorusko či Afghánistán

Brusel - Přípravou nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance se dnes budou zabývat ministři obrany a zahraničí členských zemí NATO. Během odpolední videokonference proberou také aktuální vývoj v Bělorusku a na Ukrajině či možnosti další spolupráce s afghánskou vládou po plánovaném ukončení spojenecké výcvikové mise před koncem letošního léta.

Zásadním tématem summitu, během něhož se za dva týdny s lídry ostatních aliančních zemí poprvé setká americký prezident Joe Biden, bude strategická agenda NATO do roku 2030. Podle dokumentu předloženého šéfem spolku Jensem Stoltenbergem by aliance měla zefektivnit společné rozhodování, posílit společné financování obranných projektů a lépe se připravit na nové hrozby. Ministři budou dnes chystat pro lídry svých zemí pozice k zásadní debatě, z níž by měla vzejít konečná podoba strategie.

Hovořit budou také o vývoji v Bělorusku poté, co tamní úřady předminulý týden přinutily přistát v Minsku civilní letadlo, na jehož palubě zadržely novináře a kritika režimu Ramana Prataseviče s jeho partnerkou. Aliance již čin ostře odsoudila a rozhodla o omezení přístupu členů přidružené běloruské diplomatické mise do centrály NATO.

Zástupci vlád 30 spojeneckých zemí také proberou možnosti dalšího ovlivňování dění v Afghánistánu poté, co vojáci aliančních zemí během léta zemi po dvou desítkách let opustí. NATO podle Stoltenberga hodlá i poté finančně podporovat afghánské bezpečnostní složky a poskytovat zemi i další podporu.