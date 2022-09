Ministři zdravotnictví EU začnou jednat v Praze, tématem budou i vakcíny

Praha - V Praze dnes večer začíná dvoudenní neformální setkání ministrů zdravotnictví Evropské unie. Na programu mají ve středu debatu o plánech pro boj s rakovinou či vzácnými chorobami nebo dopady války na Ukrajině na zdravotnictví. Součástí jednání bude schůzka zástupců unijních zemí s výrobci vakcín proti covidu-19 o změnách smluv a budoucích objednávkách. Dnes večer akci, která je součástí českého předsednictví Radě EU, zahájí slavnostní večeře ministrů a dalších hostů v Rudolfinu.

Evropská komise v únoru 2021 představila Evropský plán boje s rakovinou, který směřuje do prevence, výzkum a léčby rakoviny i významné finanční prostředky. Jedním z cílů českého předsednictví je jeho další rozpracování do konkrétních záměrů. Ministři budou na jednání vyzváni, aby tento záměr potvrdili.

Iniciovat chce Česko také vznik podobného plánu pro vzácná onemocnění. Do budoucna by unijní země mohly pro pacienty s nemocemi, kterými trpí méně než pět lidí z deseti tisíc, společně nakupovat léky, což by zvýšilo jejich dostupnost evropským pacientům.

Ministři se budou ve středu zabývat také očkováním jako prevencí mnoha vážných infekcí, nejen covidu-19. Diskutovat budou o klesající proočkovanosti, podpoře výzkumu a výroby očkovacích látek nebo komunikací. Česko jako předsednická země navrhuje unii také mechanismus, kterým by měly státy EU koordinovat svá stanoviska vůči Světové zdravotnické organizaci (WHO) či OSN, aby vystupovaly jednotně.

Na jednání se připojí on-line ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško. Kromě poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny v evropských zemích se bude řešit zajištění kontinuity péče po jejich návratu do vlasti. Jednat se bude i o sblížení nároků na vzdělávání lékařů a sester, jejich vzdělání z Ukrajiny je v současné době obtížně uznatelné.

S výrobci očkovacích látek bude ve středu odpoledne jednat řídicí komise evropského Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA). Jednání, která formálně vede Evropská komise, začala v červenci. Klíčová debata se povede o úpravě stávajících smluv tak, aby státy nemusely platit a posléze likvidovat vakcíny, které nevyužijí.