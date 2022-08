Ministři zahraničí se neshodli ohledně zákazu víz pro Rusy

Vídeň - Příštích šest měsíců bude pravděpodobně v souvislosti s ukrajinskou válkou ještě tvrdších, a to z politických i ekonomických důvodů, prohlásil dnes v rakouském Alpbachu na stejnojmenném evropském fóru rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. V diskusích se jeho evropskými protějšky, včetně českého ministra zahraničí Jana Lipavského, přitom podle agentury APA panovala neshoda ohledně omezení turistických víz pro Rusy kvůli ruské invazi na Ukrajině.

Tvrdší postoj zastával na fóru v Alpbachu Lipavský, který také znovu apeloval na jednotnou evropskou pozici. Podle APA uvedl, že v podstatě cestuje jen velmi malá část Rusů, často bohatých obyvatel Moskvy či Petrohradu, kteří ruskou agresi na Ukrajině nijak nepocítili. Česko jako první členský stát EU dočasně zastavilo vydávání víz pro občany Ruska už krátce po ruské invazi na Ukrajinu, s výjimkou humanitárních případů; opatření je stále platné.

Odlišný názor má slovinská ministryně zahraničí Tanja Fajonová, která upozornila, že omezení víz by se dotklo i lidí, kteří jsou proti politice ruského prezidenta Vladimira Putina. Nevydávat víza by byl podle Fajonové velmi riskantní krok, který by se mohl EU "vrátit jako bumerang". Podle ní si lidé v Evropě stále častěji kladou otázku, koho protiruské sankce poškodí více. "Kdyby tu místo politiků hovořili podnikatelé nebo zástupci obyvatel, diskuse by byla asi jiná," dodala Fajonová, která rovněž uvedla, že válka zřejmě rychle neskončí, spíše přeroste ve zmrazený konflikt.

Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v Alpbachu připomněl, že kořeny současné války na Ukrajině sahají řadu let do minulosti. Kdyby se na ruskou anexi Krymu reagovalo tak, jako teď na ruskou invazi na Ukrajinu, nebyli bychom nyní tam, kde jsme, citovala APA Korčoka.

V tyrolské obci Alpbach se tento týden koná už 77. ročník evropského fóra Alpbach, na němž se každoročně schází politici, ekonomové, vědci či zástupci občanské společnosti a diskutují o aktuálních problémech Evropy. Letošní setkání potrvá do 2. září.