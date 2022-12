Ministři zahraničí OBSE se v Lodži neshodli na společné rezoluci

Lodž (Polsko) - Bez přijetí závěrečného dokumentu skončilo dnes v Lodži dvoudenní jednání ministrů zahraničí států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Na pozadí války Ruska proti Ukrajině se ministři nedokázali dohodnout na společné rezoluci, napsala agentura DPA.

Konsensu se nepodařilo dosáhnout, konstatoval současný předseda OBSE, polský ministr zahraničí Zbigniew Rau, který jednání hostil. "Je to nejtěžší rok v historii organizace, důvod je dobře znám," řekl Rau.

Ukrajina i Rusko patří mezi 57 členských států OBSE. Schůzka v Lodži se však konala bez šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova, protože mu Polsko odmítlo vydat víza vzhledem k tomu, že se na něj vztahují sankce Evropské unie. Místo toho Rusko zastupoval jeho stálý představitel při OBSE Alexandr Lukaševič.

Americký velvyslanec při OBSE Michael Carpenter podle webu televize Belsat dnes v Lodži hovořil o možnosti, že by Rusko a Bělorusko mohly být zbaveny hlasovacích práv, aby nemohly blokovat rozhodování a činnost organizace. Neupřesnil však, jaké prostředky by se mohly uplatnit, aby zabránily Moskvě a Minsku narušovat konsensus. Velvyslanec novinářům řekl, že na příslušném mechanismu hodlá pracovat. "Najdeme způsob, aby se dalo společně pracovat, i kdyby to vyžadovalo změny některých pravidel," řekl.

Připomněl, že OBSE jako první mezinárodní organizace poslala na Ukrajinu misi dokumentující válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. "Budeme dál izolovat Rusko a Bělorusko, poženeme je k odpovědnosti, budeme odhalovat porušování lidských práv a válečné zločiny," slíbil Carpenter. Připomněl, že Bělorusko, které poskytlo Rusku své území k útoku proti Ukrajině, je účastníkem této agrese. Běloruský režim navíc drží za mřížemi skoro 1500 politických vězňů.

OBSE se sídlem ve Vídni vzešla z Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (CSCE) založené v roce 1975, která podporovala uvolnění mezi Východem a Západem. V říjnu odsoudila ruské útoky na Ukrajině jako "teror" proti civilnímu obyvatelstvu. Za Česko se jednání v Lodži zúčastnil ministr zahraničí Jan Lipavský.