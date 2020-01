Ministři zahraničí EU se mimořádně sejdou kvůli Íránu

Brusel - Ministři zahraničí zemí Evropské unie se v pátek mimořádně sejdou kvůli napjaté situaci okolo Íránu a násilnostem na Blízkém východě. ČTK to sdělily diplomatické zdroje. Jednání inicioval šéf unijní diplomacie Josep Borrell, který do Bruselu pozval íránského ministra zahraničí Mohammada Džaváda Zarífa. Podle diplomatů není vyloučeno, že se Zaríf jednání zúčastní, potvrzeno to však není.

Současná vlna násilností začala poté, co americké rakety v pátek zabily v Iráku velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního. Írán v neděli oznámil, že se nadále necítí být vázán dohodou z roku 2015, v níž se zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení sankcí. Teherán avizoval zejména úmysl přejít k neomezenému obohacování uranu.

Borrell dnes dal najevo "hlubokou lítost" nad tímto íránským záměrem. Již v neděli hovořil o situaci se Zarífem, kterého pozval do Bruselu. Borrell zároveň unijním ministrům poslal dopis, v němž informoval, že Írán podle Zarífa neusiluje o další eskalaci napětí.

Páteční jednání by mělo začít ve 14:00 SEČ. Brusel tyto údaje a případnou Zarífovu účast zatím oficiálně nepotvrdil.

Merkelová, Macron a Johnson chtějí zmírnění napětí v Iráku

Německá kancléřka Angela Merkelová, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Boris Johnson vyzvali ve společném prohlášení ke zmírnění napjaté situace v Iráku. Spirála násilí a útoky na koaliční síly podle nich musí skončit. Zvláště Írán musí upustit od dalších násilných akcí, uvedli. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell vyjádřil politování nad nedělními výroky íránských představitelů, kteří avizovali, že Teherán bude dál vypovídat jadernou dohodu z roku 2015.

"Odsoudili jsme nejnovější útoky na koaliční jednotky a jsme hluboce znepokojeni rolí, jakou v regionu sehrál Írán," vzkázali lídři Německa, Francie a Británie. Konkrétně při tom zmínili velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého v pátek u letiště v Bagdádu zabily americké rakety.

"Nynější spirála násilí v Iráku musí skončit," stojí také v prohlášení, podle něhož mají všichni aktéři jednat nanejvýš zdrženlivě a s vědomím zodpovědnosti. Po Teheránu trojice politiků požaduje mimo jiné, aby vzal zpět všechna opatření, která jsou v rozporu s mezinárodní dohodou o jeho jaderném programu. Po Bagdádu chtějí, aby nadále podporoval koaliční jednotky v boji proti takzvanému Islámskému státu.

Írán v neděli oznámil, že se nadále necítí být vázán dohodou z roku 2015, v níž se zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za zrušení sankcí. Teherán avizoval zejména úmysl přejít k neomezenému obohacování uranu.

"Hluboce lituji nejnovějšího oznámení Íránu... Plná implementace jaderné dohody všemi stranami je teď důležitější než kdykoli dříve kvůli regionální stabilitě a globální bezpečnosti," napsal na twitteru šéf unijní diplomacie Borrell. Dodal, že EU bude "jako vždy" při posuzování vývoje v Íránu vycházet z hodnocení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA).

Írán už podmínky dohody několikrát porušil poté, co od ní na jaře 2018 odstoupily Spojené státy, které mezitím zavedly nové protiíránské sankce. Ostatní signatáři, kterými jsou kromě EU ještě Británie, Německo, Francie, Čína a Rusko, se nicméně stále snaží dohodu udržet při životě.

Borrell dnes uvedl, že "cestu vpřed" bude hledat se všemi zainteresovanými aktéry. O víkendu mluvil s íránským ministrem zahraničí Mohammadem Džavádem Zarífem, kterého také pozval k návštěvě Bruselu.