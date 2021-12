Ministři zahraničí EU se budou radit, jak odradit Rusko od vpádu na Ukrajinu

Brusel - Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou dnes v Bruselu debatovat o tom, jak přesvědčit Rusko ke zmírnění současného napětí u hranic s Ukrajinou. Na své poslední letošní schůzce by měli schválit sankce proti ruské žoldnéřské skupině známé jako Wagnerovci, která má podle EU na svědomí porušování lidských práv v řadě míst světa. Řeč bude také o vztazích s Čínou včetně možného diplomatického bojkotu zimní olympiády v Pekingu ze strany některých států.

Sedmadvacítka nedávno pohrozila Moskvě tvrdými ekonomickými sankcemi, pokud Rusko využije vojáky a techniku shromážděnou u ukrajinských hranic, aby sedm let po anexi poloostrova Krym opět vpadlo do sousední země. Zástupci unijních vlád se budou bavit o tom, jak tomu předejít a jaká hrozba by mohla Rusko od invaze odradit. Na své první jednání s kolegy z ostatních členských států dorazí nová šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková, která chce vůči Moskvě nastolit ráznější přístup než její předchůdce. Předsedkyně Zelených je například otevřenější k zablokování projektu plynovodu Nord Stream 2, ačkoli jej nová vláda v Berlíně stejně jako ta dosavadní oficiálně podporuje.

Ministři pravděpodobně odsouhlasí předjednaný seznam více než desítky lidí a subjektů podílejících se na činnosti Wagnerovy skupiny obviňované například z podpory ukrajinských proruských separatistů. EU jim zakáže cesty do členských zemí a zmrazí jejich majetek na svém území mimo jiné za mučení či svévolné zabíjení. Podle řady médií financuje skupinu, která zanechala stopy v Sýrii, Libyi či Súdánu, ruský miliardář Jevgenij Prigožin, který je blízkým spolupracovníkem ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml jakékoli napojení na skupinu odmítá a unijní diplomaté proto nečekají nijak ostrou reakci na potrestání jejích členů.