Ministři zahraničí EU budou hledat cestu z íránské krize

Brusel - Týden po zabití íránského generála Kásema Solejmáního při americkém útoku v Bagdádu se dnes v Bruselu mimořádně sejdou ministři zahraničí zemí Evropské unie, aby zaujali společný postoj k napjaté situaci. Hovořit budou i o vývoji v Libyi, kam k nevoli unijních zemí vyslalo v reakci na ofenzivu protivládních jednotek své vojáky Turecko.

Po smrti vůdce íránských jednotek Kuds, na niž Teherán reagoval útoky na spojenecké síly v Iráku, již unijní představitelé několikrát vyzvali ke zdrženlivosti a klidu zbraní. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf unijní diplomacie Josep Borrell rovněž apelovali na Írán, aby neodstupoval od jaderné dohody JCPOA, jejíž některé podmínky přestal teokratický režim respektovat.

Podle informací ČTK by se v podobném duchu mělo nést i dnešní jednání, během něhož by ministři měli zdůraznit význam působení spojeneckých sil v Iráku pro boj proti teroristickým skupinám. Země EU hodlají přislíbit posílení svého angažmá v zemi. Patrně rovněž vyzvou Írán, aby se vrátil k úplnému dodržování JCPOA, aniž by však nabídli Teheránu motivaci, která by převážila klíčové americké odstoupení od smlouvy a zavádění nových protiíránských sankcí.

Von der Leyenová i Borrell při prosincovém nástupu do funkce vyhlásili, že by EU měla hrát na světové scéně význačnější roli. Zahraničněpolitičtí experti se však vesměs shodují, že pokud se unie na Blízkém východě omezí na výzvy bez konkrétních podpůrných kroků, její význam zůstane v porovnání s USA či Ruskem okrajový.