Ministři zahraničí ČR a Švédska probrali mj. priority předsednictví v EU

Praha - Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) se shodl se šéfkou švédské diplomacie Ann Lindeovou na prioritě v rozšiřování Evropské unie o země západního Balkánu. Obě země budou unii brzy předsedat. Podle Lindeové vše závisí na postupu reforem v daných zemích, které musí směřovat k dodržování evropských hodnot a principů. Politici to řekli na tiskové konferenci po jednání v Praze.

"Musíme si uvědomit, že Evropská unie již dlouhou řadu let slibuje těmto státům evropskou perspektivu a těmto slibům není schopna dostát," řekl Kulhánek. Proces rozšiřování podle něj bude trvat roky, je ale potřeba vyslat jasný signál, že se s danými zeměmi počítá. Prospěch z toho budou mít nejen země západního Balkánu, ale i celá EU, pomohlo by to například k efektivnímu čelení nelegální migraci, míní.

Jedním z hlavních výstupů českého předsednictví v EU, které nastane v druhé polovině příštího roku, by mohl být summit EU se státy západního Balkánu. Kulhánek opakovaně řekl, že by chtěl, aby během summitu zazněl příslib konkrétního data pro vstup do EU například pro Srbsko, Albánii či Severní Makedonii. Švédsko předsedá EU po Česku.

"V tomto kontextu má západní Balkán nejvyšší důležitost," řekla Lindeová. Albánie a Severní Makedonie podle ní splnily podmínky potřebné k zahájení vyjednávání. Myslí, že by mělo začít okamžitě. Za důležité považuje, aby státy přijaly evropské hodnoty a principy.

Vláda v srpnu navýšila rozpočet předsednictví ČR v EU o 200 milionů na 1,4 miliardy korun. Podle Kulhánka odpovídá tomu, že by předsednictví nemělo být zbytečně honosné, nýbrž efektivní. Ocenil, že navýšení směřuje zejména do investic do lidských zdrojů.

Dnes odpoledne Kulhánek pořádá další kulatý stůl k prioritám předsednictví v zahraniční politice, zúčastní se zástupci všech politických stran zastoupených ve Sněmovně.

Kulhánek také připomněl, že Česko a Švédsko slaví 100 let od navázání diplomatických vztahů. Švédsko je podle něj pro české firmy 14. nejvýznamnějším exportním trhem, v ČR funguje 180 švédských firem a podniky se švédskou účastí zajišťují v ČR 12.000 pracovních míst.

Před bilaterálním jednáním se Kulhánek i Lindeová zúčastnili zahájení Ekonomicko-enviromentálního fóra Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), které se též koná v sídle české diplomacie. Tématem je podpora bezpečnosti, stability a udržitelného rozvoje v regionu skrze posílení ekonomického postavení žen.

V úvodním projevu Kulhánek mimo jiné uvedl, že ženy jsou více vystaveny důsledkům koronavirové pandemie. Veškeré plány obnovy tak podle něj musí nabízet adekvátní a genderově vyvážené podpůrné programy. Česko podle něj podporuje projekty na zapojení žen v politice nebo ve vrcholných pozicích.

"Mezinárodní spolupráce je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout virus a vyjít z krize silnější," poznamenal ministr. Podle Kulhánka také existuje mnoho krizí a konfliktů, kde jsou porušovány principy a závazky OBSE. "Potřebujeme zaktualizovat nástroje a mechanismy, které máme," řekl.

OBSE vznikla v roce 1995 z Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (též Helsinská konference) a je největší mezinárodní organizací zaměřenou na otázky bezpečnosti. Jejími členy jsou státy z Evropy, Asie a Severní Ameriky. Ekonomické a environmentální fórum je jednou z institucí OBSE.