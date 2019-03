Praha - Ministři za ANO dnes budou jednat v Poslanecké sněmovně s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou o úsporách jednotlivých resortů v rámci příprav státního rozpočtu na příští rok.

Schillerová (za ANO) v únoru vyzvala ministry při debatě o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud, k hledání úspor a navrhla snížit počet státních zaměstnanců o deset procent. Zároveň přišla i s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun, přičemž s výrazným snížením výdajů počítá například u ministerstev pro místní rozvoj, dopravy zemědělství, životního prostředí nebo kultury. Naopak polepšit by si mohla kancelář prezidenta nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

"Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno s ministerstvem financí hledat úspory zejména v provozních a mzdových nákladech. Ne ovšem v investicích, které jdou do území ve prospěch obcí a měst. To je dluh z minulosti, který chce tato vláda narovnávat," řekla ČTK ministryně pro místné rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) v pondělí uvedl na twitteru, že úřad již škrtnutím 54 volných míst ušetřil téměř 46 milionů Kč. V oblasti IT pak prý ministerstvo našlo úspory přes 35 milionů Kč. "Celkové úspory za IT do roku 2022 odhadujeme až na 250 milionů Kč," uvedl ministr.

Národní rozpočtová rada ve své pravidelné zprávě v březnu uvedla, že by vláda by neměla snižovat daňovou zátěž a zvyšovat výdaje takovým způsobem, aby ohrozila dodržení plánovaných schodků státního rozpočtu v letech 2020 a 2021. Ty jsou stejně jako pro letošek naplánované na 40 miliard korun. Taková výše deficitu totiž představuje minimální požadavek pro střednědobou udržitelnost dobrého stavu veřejných financí. Zároveň ale rada upozornila, že by vláda neměla za současné ekonomické situace zavádět výrazná rozpočtová omezení.

Státní rozpočet se ke konci února dostal téměř do dvacetimiliardového schodku po lednovém přebytku 8,8 miliardy korun. Loni v únoru vykázal rozpočet přebytek 25,8 miliardy korun.

Za koaliční ČSSD povede jednání o rozpočtu předseda sociálních demokratů ministr vnitra Jan Hamáček, nikoliv jednotliví ministři ze sociální demokracie.