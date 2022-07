Ministři vnitra EU budou jednat zejména o dopadech ukrajinské krize

Praha - Tématy neformálního zasedání ministrů vnitra EU budou zejména dopady ukrajinské krize a problémy spojené s migrací. Při příchodu na jednání to dnes novinářům řekl ministr Vít Rakušan (STAN). Se svými protějšky ze zemí Evropské unie, Moldavska a Ukrajiny chce hovořit například o jednotném registračním systému pro příchozí z Ukrajiny.

"Chceme, aby všechny země opravdu využívaly veškerá data o příchozích v jednom registračním systému," uvedl Rakušan. Některé země již podle něj registrační systém používají, některé však ještě ne. Protože jsou mezi uprchlíky zejména ženy a děti, nemá podle něj uprchlická vlna zatím výrazné bezpečnostní dopady. Ministři ale budou mluvit o potenciálních nebezpečích, jako jsou obchod s lidmi či zbraněmi.

"Jsme velmi rádi a velmi nás to těší, že pozvání dnes přímo se účastnit našeho neformálního setkání ministrů v Praze přijali i dva ministři, kteří nespadají do EU, a to ukrajinský ministr vnitra a moldavská ministryně," prohlásil Rakušan. Evropští představitelé chtějí dnes spustit Platformu EU na podporu vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic v Moldavsku. Podle Rakušana tato platforma pomůže zemi navázat se na evropské instituce, jako jsou Europol či Frontex.

Ministři zahájí debatu také o posílení boje proti sexuálnímu zneužívání v on-line prostoru. Konkrétní řešení by chtělo Česko přinést do konce svého předsednictví. První ministerské setkání při českém předsednictví v Radě Evropské unie bude pokračovat v úterý jednáním ministrů spravedlnosti, kteří se budou mimo jiné zabývat sběrem a uchováváním důkazů pro účely trestního stíhání ruských zločinů na Ukrajině.

Česko převzalo předsednictví v Radě EU od Francie 1. července, v čele společenství bude půl roku. V Praze budou postupně zasedat lídři resortů zemí Evropské unie, po jednání ministrů vnitra a spravedlnosti budou příští týden následovat ještě zasedání ministrů životního prostředí a ministrů pro evropské záležitosti.