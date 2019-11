Ministři vnitra ČR a SR probírali migraci či hybridní hrozby

Valtice (Břeclavsko) - Ministři vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a Denisa Saková probírali na schůzce české a slovenské vlády ve Valticích migraci, spolupráci při řešení hybridních hrozeb i vznik nové dohody o policejní spolupráci. V tiskové zprávě to uvedlo české ministerstvo. V případě migrace se Hamáček se Sakovou shodli na nutnosti najít nové řešení evropské migrační a azylové politiky.

Unijní přístup k migrantům by měl být podle ministrů založen na posilování spolupráce se zeměmi původu uprchlíků a zeměmi, kudy míří do cílových zemí, aktivním působení mimo území EU a ochraně unijních hranic. "Dlouhodobě máme stejný názor, a to nejen se Slovenskem, ale i v celé skupině V4, že nejúčinnější je pomáhat už na místech, kde problém s migrací vzniká. Rozhodně odmítáme jakýkoliv mechanismus povinných kvót," uvedl Hamáček.

Český ministr ocenil spolupráci u výměny informací v oblasti hybridních hrozeb. Se Sakovou se shodli také na potřebě brzkého uzavření nové smlouvy o policejní spolupráci. "Dohoda by měla upravit moderní formy policejní spolupráce, jako jsou například přeshraniční zásahy při bezprostředním ohrožení života či zdraví osob, spolupráci při dočasném znovuzavedení kontrol na hranicích nebo předávání osob mezi státy," uvedlo vnitro.