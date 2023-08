Ministři víza pro fotbalisty Tobolu zdůvodňují stejným postupem v zahraničí

Praha - Udělení víz pro fotbalisty Tobolu Kostanaj z Ruska a Běloruska kvůli čtvrteční odvetě play off o postup do Evropské konferenční ligy v Plzni je podle členů vlády reakcí na podobná rozhodnutí jiných států. Hráči navíc v tomto utkání nejsou reprezentanty svých zemí. Zákaz startu ruských a běloruských sportovců v ČR má být sankcí pro Rusko, ale nemá poškozovat Česko, řekl při příchodu na dnešní zasedání vlády novinářům vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti).

Vláda v úterý jednoznačně souhlasila s udělením víz pro fotbalisty kazašského celku, který tak bude moci v Plzni nastoupit i s hráči z Ruska a Běloruska. Tobol má v kádru tři ruské a jednoho běloruského fotbalistu, ani jeden z nich původně s týmem do Prahy nepřiletěl. Spolumajitel klubu Alimžan Kaldijarov na instagramu řekl, že bez nich by Kostanaj možná k zápasu vůbec nenastoupila.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu vláda v červnu schválila zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo ale Rusku podnikat útoky ze svého území. Podle výkladu Národní sportovní agentury platí nařízení jen pro reprezentanty svých zemí.

Bartoš zdůraznil, že Tobol v předchozích předkolech startoval ve Švýcarsku a Irsku. "Sankce jsou postaveny tak, abychom měli nějaký nástroj vůči Rusku, které vede agresivní válku. Neměly by poškozovat ČR," uvedl. V rámci evropských fotbalových zápasů Rusové a Bělorusové nereprezentují své země. "Jak postupovat do budoucna, to je otázka na ministra zahraničních věcí," odkázal na dalšího pirátského ministra Jana Lipavského.

Kabinet v tiskové zprávě v úterý napsal, že se rozhodl víza udělit, aby nehrozilo Plzni disciplinární řízení ze strany UEFA včetně potenciálních sankcí. "Tím by došlo nejen k finančním ztrátám, ale především poškození prestiže českého fotbalu," uvedla Strakova akademie.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) také vyzdvihl, že podobně postupovaly i další státy a nejde o reprezentanty. "Proto jsem hlasoval pro, jinak ale souhlasím s postupem ČR a vlády, který je velmi striktní," uvedl. Stejný postup by podle něj vláda zvolila i v případě jiných kolektivních sportů i klubů z jiných zemí.