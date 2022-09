Ministři v Praze zahájili sérii akcí cílících na ochranu přírody i adaptace

Praha - Konference o adaptacích na změnu klimatu a ochraně divoké přírody, ale i setkání unijních klimatických zmocněnců a velvyslanců budou na programu kampaně #Czechia4Climate. V Černínském paláci ji dnes na setkání s médii zahájili ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) a ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Kampaň je součástí českého předsednictví EU.

Ministr Lipavský dnes z programu zmínil jednu ze zahraničních akcí - konferenci o ochraně divoké přírody, která se uskuteční od 13. do 15. září v indonéské Jakartě. "Je to příspěvek k tomu, abychom navrhovali konkrétní, praktickou spolupráci se zeměmi Indopacifiku," podotkl ministr. Klimatická bezpečnost v rozvojové a humanitární spolupráci pak bude podle Lipavského jedním z hlavních témat neformálního setkání klimatických zmocněnců a velvyslanců EU. To má být 16. září v Praze. Lipavský také označil klimatickou bezpečnost a tzv. zelenou diplomacii za prioritní témata.

Hubáčková upozornila na velkou pražskou konferenci o adaptacích na změnu klimatu. Jedním z cílů akce, která připadá na 13. a 14. září, je podle ministryně ukázat příklady dobré praxe adaptačních opatřeních provedených v Česku. Součástí konference tak budou i exkurze po Středočeském kraji - například do přírodní rezervace v Milovicích či na ekofarmu v Milešově.

Z dalšího programu se 12. září v Praze sejdou odborníci na třídenní konferenci Životní prostředí - prostředí pro život, která bude v Národní technické knihovně. Na České zemědělské univerzitě v Praze je 14. září v plánu akce na téma Zelené dohody pro Evropu. Hubáčková dnes upozornila i na Evropský týden mobility, jehož cílem je podpořit udržitelné formy dopravy. Koná se od 16. do 22. září. Ministerstvo životního prostředí se pak za Evropskou unii bude podílet i na Valném shromáždění OSN v New Yorku, které začne 19. září.