Ministři: Stát by rád určitou kontrolu nad budoucností Počerad

Praha - Stát by rád získal určitou možnost kontroly nad budoucností hnědouhelné elektrárny Počerady. Po dnešním druhém zasedání takzvané uhelné komise se na tom na dotaz ČTK shodli ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Majitel elektrárny, společnost ČEZ, se má do konce roku rozhodnout, zda zdroj na základě dřívější smlouvy prodá skupině Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. Stát by podle ministrů rád ovlivnil například množství vypouštěných emisí nebo postavení uhlí v tuzemském energetickém mixu. Členové hnutí Extinction Rebellion dnes protestovali před úřadem vlády. Plánují 12. října blokádu v Praze a na jaře další, trvající několik dní.

"Musíme to vidět z několika úhlů pohledu. Jeden je ten, že Počerady nepatří vládě, ale společnosti ČEZ, která má jasně definované vlastníky, majoritní i minoritní," uvedl Havlíček. Podobně jako při plánované stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech podle něj musí stát respektovat také názory minoritních akcionářů. Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí vlastní 70 procent firmy. Zbytek jsou minoritní akcionáři. Zhruba 20 procent drží právnické osoby, deset procent pak osoby fyzické.

Na druhé straně podle ministra není možné přehlížet s ohledem na zájmy vlády, kolik emisí elektrárna vytvoří. "Počerady a jedna další elektrárna celkově vygenerují tolik emisí jako, pokud se nepletu, všechny tuzemské automobily, resp. automobily jezdící v ČR, což je extrémní množství," podotkl Havlíček. "Chodíme tady po tenkém ledě. V tuto chvíli můžu říct pouze to, že jsou ve hře všechny varianty. My do toho chceme vstupovat spíše méně, ale pochopitelně jako akcionář do toho vstoupit musíme," dodal.

"Za sebe mohu říct, že by bylo výhodné, kdyby nějakou možnost do toho mluvit stát měl," potvrdil Brabec. Uhelná komise podle něj může v záležitosti udělat jakékoli usnesení, připustil ale, že nebude mít žádnou právní váhu ke zmíněným společnostem.

Finanční ředitel ČEZ Martin Novák řekl v srpnu ČTK, že firmě se jako ekonomicky nejvýhodnější jeví prodat Počerady Sev.en Energy za domluvenou částku. Podle dřívějších informací za dvě miliardy korun. Předloni měl Tykač za elektrárnu nabízet deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy ještě jako ministr financí možnou transakci kritizoval.

Elektrárna Počerady leží na Lounsku mezi Louny a Mostem a svým instalovaným výkonem 5 x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let a součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku.

Právě kvůli možnému prodeji hnědouhelné elektrárny Počerady chtějí minoritní akcionáři ČEZ kolem Michala Šnobra iniciovat svolání další valné hromady firmy. Šnobr to na červnové, rekordně dlouhé valné hromadě ČEZ řekl ČTK. "S prodejem nesouhlasíme kvůli tomu, že jde o strategický, významný majetek," uvedl tehdy Šnobr. Možný prodej elektrárny kritizují i ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ.