Ministři si na hranici připomněli 30. výročí pádu železné opony

Brno - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se dnes setkal na česko-rakouské hranici se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem, v Čížově a rakouském Hardeggu si tak připomněli 30. výročí pádu železné opony. Na hranici tehdejšího Československa měřila asi 930 kilometrů, v Čížově se dochovala její jediná ukázka v České republice. Delegace se symbolicky setkaly na mostě přes Dyji, který před třiceti lety nebylo možno přejít.

"Dyjský most symbolizuje příběh odloučení a opětovného shledání mezi lidmi našich zemí," uvedl Petříček. Most podle něj na čtyři desítky let přestal sloužit svému účelu. "Na místo spojnic vyrostly tehdy mezi našimi zeměmi bariéry. Zde na okraji příhraniční obce Čížov se setkáváme u posledních, naštěstí jen muzeálních pozůstatků železné opony. Společně jsme během několika minut překonali trasu, která před třiceti lety dělila dva rozdílné světy," uvedl ministr. Připomněl mimo jiné odvahu studentů, kteří v roce 1989 vyšli do ulic. Svoji roli podle něj tehdy sehrálo i Rakousko, které bylo zapsáno v povědomí lidí jako země, která poskytla útočiště pronásledovaných lidem z Československa.

Jeho protějšek Schallenberg prohlásil, že rok 1989 byl obratem v evropské historii. "Byli jsme odděleni, ale překonali jsme to. Byla to hranice bolesti a utrpení," uvedl rakouský ministr. Doplnil, že už je těžké, zvlášť pro mladé lidi, si představit, že před třiceti lety byla v těchto místech hranice, na které se střílelo.

Setkání byli přítomni i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) a dolnorakouská hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová.

V Čížově se v úseku zhruba 250 metrů zachovala první linie oplocení, druhý plot byl demontován. Správa Národního parku Podyjí jeden z úseků asi před čtyřmi lety plně obnovila, celek tvoří Památník železné opony. Leží na frekventované turistické trase mezi Znojmem a dolnorakouským městečkem Hardegg, která protíná Podyjí.