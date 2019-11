Ministři si na hranici připomenou 30. výročí pádu železné opony

Čížov (Znojemsko) - Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se dnes setká na česko-rakouské hranici se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem. V Čížově a v rakouském Hardeggu si připomenou 30. výročí pádu železné opony.

Setkání bude přítomný i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek a dolnorakouská hejtmanka Johanna Miklová-Leitnerová. "Neoficiálně hovořit by měli například o přeshraniční spolupráci nebo o dokončení společné česko-rakouské knihy o dějinách, která by měla vyjít v únoru 2020," řekla ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

S demontáží plotů, ostnatých drátů a likvidací betonových takzvaných protitankových ježků se začalo na hranicích s Rakouskem a Německem krátce po pádu komunismu v roce 1989. Oponu tvořily vždy dva ploty vzdálené od sebe přibližně deset metrů.

V Čížově se v úseku zhruba 250 metrů zachovala první linie oplocení, druhý plot byl demontován. Správa Národního parku Podyjí jeden z úseků asi před čtyřmi lety plně obnovila, celek tvoří Památník železné opony. Leží na frekventované turistické trase mezi Znojmem a dolnorakouským městečkem Hardegg, která protíná Podyjí.

Hranici mezi ČR a Rakouskem tvoří v oblasti Podyjí řeka Dyje. Po nástupu komunismu vznikla první železná opona blíže u řeky. Později byla dvakrát posunuta více do vnitrozemí. Ta současná čížovská opona je od hranice vzdálená zhruba dva kilometry. Pohraničníci tak měli větší šanci dopadnout lidi, kteří by se z Československa pokusili v tomto místě uprchnout do Rakouska.