Ministři se vrátí k diskusi o rozšíření povinného ručení z vozidel

Praha - Vláda se dnes vrátí k diskusi o rozšíření okruhu vozidel, za která bude nutné platit povinné ručení. Na minulém jednání před týdnem dostalo ministerstvo financí za úkol vyjasnit postavení armádních či hasičských vozidel, která by měla být z povinnosti platit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla osvobozena.

Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů. Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Povinnost platit povinné ručení by tak neměli mít vlastníci elektrokol. Nově by podle zákona také měl povinné ručení platit provozovatel vozidla, nikoli jeho vlastník.

Na programu má kabinet také plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí do roku 2026, podle kterého by se měla v Česku do konce příštího roku nastavit síť služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Přibýt by mělo krizových lůžek či míst v utajených azylových domech. V příštích letech vzniknou podle dokumentu také centra pomoci pro znásilněné. Dostupná má být i terapie. Uzákonit se má v příštích letech nepřípustnost fyzických trestů u dětí.

Po jednání vlády se večer sejdou ve Strakově akademii lídři koalice, vedle rozhodování o posledních úpravách konsolidačního balíčku před projednáním v druhém čtení Sněmovnou se zřejmě budou zabývat kauzou kolem setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s lobbistou Martinem Nejedlým.

Na dopoledním zasedání kabinetu ministři projednají novelu zákona o ochraně utajovaných informací, která má zpřesnit definici utajované informace či omezit administrativní zátěž související s osvědčeními a doklady o bezpečnostní způsobilosti. Předloha připravená Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ) vychází z novely, kterou schválila předchozí vláda ANO a ČSSD v červnu 2020, ve Sněmovně však následně do voleb nedospěla ani do prvního čtení. Vláda se bude zabývat také elektronizací některých agend.

Novela zákona o úřednících územních samosprávných celků z dílny ministerstva vnitra, kterou má kabinet na programu, se zabývá odbornou způsobilostí požadovanou po úřednících. Ministři projednají také novelu zákona o poskytování úvěrů ze Státního fondu podpory investic (SFPI) na modernizaci nebo pořízení bydlení, která by měla fixně snížit základní úrokovou sazbu maximálně na tři procenta, nejméně na jedno procento. Úroková sazba poskytovaná SFPI se stanovuje ve výši základní sazby Evropské unie pro Českou republiku a momentálně se pohybuje okolo 7,43 procenta. Nařízení by mělo nabýt účinnosti 20. září.