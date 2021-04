Ministři se sjeli do Strakovy akademie, řeší informace o Vrběticích

Praha - Vláda začala po 16:00 druhou část svého dnešního zasedání, ministři se na ni po úvodním on-line bloku sjeli do Strakovy akademie. ČTK o tom informoval úřad vlády. Ministři by měli projednat informace o možném podílu ruských špionů na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se měli ministři zabývat odtajněním zprávy, kterou k tomu zpracovala Bezpečnostní informační služba (BIS).

Babiš o víkendu řekl, že odtajnění materiálu dnes projedná vláda, aby si lidé mohli o událostech "udělat obraz". Vicepremiér a pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) dnes uvedl, že při případném odtajnění je nutné zamezit tomu, aby se Rusko nedozvědělo vše, co Česko o jeho operaci ví. Krok také nesmí poškodit české a spolupracující tajné služby. Je tak podle něj nutné vyvážit utajení některých skutečností s právem veřejnosti a médií na informace, podle kterých se budou moci přesvědčit o správnosti postupu úřadů.

ČR kvůli incidentu vyhostila 18 lidí z ruské ambasády v Praze. Ruská strana tvrzení o zapojení příslušníků tajné služby do výbuchu odmítá, v odvetě vyhostila dvacítku osob z českého velvyslanectví v Moskvě.

Obdobná situace jako dnes nastala ve Strakově akademii zhruba před dvěma měsíci. Ministři tehdy absolvovali od 14:00 řádnou agendu s ohledem na epidemii covidu-19 on-line a po přerušení jednání se zabývali od 16:30 koronavirem. Podle tehdejších spekulací nemohli ministři jednat přes internet, protože projednávali utajované informace v souvislosti se soutěží na dodávku antigenních testů pro školáky.

Vláda začala jednat prostřednictvím videa loni v březnu krátce po vyhlášení prvního nouzového stavu kvůli šíření covidu-19. K osobnímu jednání v budově úřadu vlády se kabinet vrátil 15. června při rozvolňování opatření. Videokonferenčně začal svá jednání opět pořádat od 7. září v době, kdy byla řada ministrů v karanténě či z preventivních důvodů pracovala z domova.