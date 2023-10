Ministři se sejdou s lékaři, kteří požadují změny zákoníku práce a vyšší platy

Praha - Ministři zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se dnes odpoledne sejdou ze zástupci lékařů, kteří požadují vyšší základní platy a změny zákoníku práce týkající se přesčasů a 24hodinových směn. Od prosince chtějí lékaři, kteří se připojili k protestu, vypovědět přesčasovou práci, což může vést k omezení plánované péče. Po jednání by se měla uskutečnit tisková konference.

Odpor části lékařů vyvolala novela zákoníku práce, která zdvojnásobila maximální počet přesčasových hodin a znemožnila sloužit 24hodinové směny, které sice zákoník práce výslovně neumožňoval, v nemocnicích ale byly běžné. Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) dříve uvedli, že po vypovězení přesčasů v prosinci mohou chybět v nemocnicích lékaři až na 24.000 směn, výpovědi dohod podalo téměř 6000 ze zhruba 22.000 lékařů, kteří slouží v nemocnicích.

Nestačí podle nich ale vrátit zákoník práce do podoby před novelou, která platí od října a uzákonit celodenní směny. Změny by pro ně zřejmě znamenaly nižší výdělek. V současné době tvoří až polovinu odměny lékaře peníze za služby a přesčasy.

Žádají proto také dodržení memoranda, které uzavřeli s vládou v roce 2011 po protestní akci Děkujeme, odcházíme. To mělo garantovat lékaři základní mzdu ve výši 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy, tedy nástupní zhruba 60.000 korun, u nejzkušenějších až 150.000 korun měsíčně. Proti současnému stavu by to znamenalo nárůst podle délky praxe o 50 až 85 procent.