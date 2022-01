Ministři se chystají dnes dohodnout na financích pro resorty, řekl Gazdík

Praha - Ministři by měli dnes večer v rozpočtu dojednat finance pro jednotlivé resorty. Na dotaz ČTK to řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN). Jaké příjmy a výdaje by mohlo letos mít jeho ministerstvo, nechtěl přiblížit. Vláda Petra Fialy (ODS) ohlásila kvůli rostoucímu zadlužení úspory. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v neděli řekl, že by letošní rozpočtový schodek mohl být pod 280 miliard korun. Je to zhruba o sto miliard méně, než navrhovala minulá vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Dnes večer se teprve dojedná celkové množství financí pro jednotlivé resorty," řekl Gazdík. Zopakoval, že úspory se dotknou některých provozních výdajů, dotací či projektů, v nichž není možné peníze letos z různých důvodů proinvestovat. "Na druhou stranu vláda jasně řekla, že rozpočet na vzdělávání je její prioritou. Věřím, že to proti ostatním kapitolám odrazí i návrh rozpočtu," uvedl ministr školství.

Podobu rozpočtu by mohli pak v úterý projednávat šéfové koaličních stran. Ve středu ráno by se nad návrhem měla sejít tripartita. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula si dnes dopoledne postěžoval, že odboráři rozpočet od kabinetu k prostudování zatím nedostali. "Ta snaha o sociální dialog byla asi jen divadélkem pro média," uvedl Středula. Dodal, že stejně postupoval i bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Šéf odborové centrály připomněl, že o rozpočtu měla tripartita jednat už 18. ledna. Kvůli pracovní cestě ministra financí do zahraničí se ale bod z programu vypustil. Gazdík poznamenal, že vláda je v úřadu zatím jen šest týdnů.

Podle predikce by příjmy státu mohly být o 61,2 miliardy vyšší, než počítala Babišova vláda. Stanjura řekl, že zhruba polovina této sumy pokryje výdaje na mimořádné zvýšení penzí kvůli vysoké inflaci, dávky na bydlení kvůli zdražení energií a vyšší ošetřovné, nemocenské a bonusy v karanténě kvůli covidu. Těchto zhruba 30 miliard by posílilo sumu na výdaje ministerstvu práce. Vláda už dřív oznámila, že by původně navržený schodek 376,6 miliardy chtěla snížit asi o 80 miliard. Díky vyšším příjmům by to mohlo být tedy celkem kolem sta miliard.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív ČTK řekl, že úspory ve svém resortu bude hledat v provozních výdajích či některých investicích. Většina výdajů ministerstva práce patří mezi takzvané mandatorní výdaje, které se musí podle zákona vyplatit. Podle původního návrhu měl mít Jurečkův úřad letos příjmy 582,19 miliardy a výdaje 740,56 miliardy, z toho 524,56 miliardy na penze.

Ministerstvo školství mělo mít příjmy 12,94 miliardy korun a výdaje 254,71 miliardy. Příjmy ministerstva školství jsou nízké, protože ve státním rozpočtu je tvoří například daně nebo pojistné na sociální zabezpečení, které tento resort na starosti nemá. Gazdík dnes novinářům řekl, že vládě navrhne ocenění učitelů za práci v epidemii. Zda by mohli dostat zvláštní odměny nebo půjde o navýšení platů, nedokázal ministr do schválení podoby rozpočtu upřesnit. Podotkl, že zhruba pětinu sumy na platy mohou ředitelé využít na odměňování. Šéfy škol vyzve, aby odměny vyplatili.