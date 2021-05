Ministři proberou rekordní nákup české armády

Praha - Ministři na pondělním jednání vlády dostanou informace o změnách v harmonogramu dodávek a plateb při mnohamiliardovém nákupu pásových bojových vozidel pěchoty (BVP). Vládě materiál předloží ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Zatímco ministerstvo obrany chce kabinet oficiálně seznámit se záměrem změn, o kterých veřejnost i účastníky tendru informovalo již před rokem, ministerstvo průmyslu a obchodu požaduje zásadnější úpravy soutěže. Pořízení 210 BVP za více než 50 miliard korun má být největší moderní zakázkou české armády.

Fotogalerie

Obrana se loni na konci května rozhodla prodloužit termín dodávek poptávaných vozidel o dva roky, poslední techniku by tak vojáci měli dostat v roce 2027. Zároveň se změnilo financování, které bylo prodlouženo na sedm let do roku 2028. Důvodem byly dopady krize kolem pandemie koronaviru. Přijaté rozhodnutí by mělo rozložit plánované platby na více let, a tedy i snížit zatížení rozpočtu ministerstva v některých letech. Po schválení materiálu vládou by chtěla obrana třem vybraným dodavatelům zaslat žádost o podání oficiální nabídky.

S podmínkami tendru ale nesouhlasí ministerstvo průmyslu a obchodu, které požaduje, aby BVP byla vyrobena v Česku. Chce proto vznik podniku, který by většinově vlastnil stát. Ministerstvu obrany se to nelíbí, mohlo by to podle něj ohrozit budoucnost tendru. Úřady se na podobě vládního materiálu neshodly, kabinetu byl proto předložen s takzvaným rozporem.

Spor je především o požadované zapojení českého obranného průmyslu do zakázky asi za 50 miliard korun. Vláda již v roce 2018 schválila, že po vítězi tendru bude požadovat, aby byly české firmy do výroby zapojeny minimálně ze 40 procent. MPO se nyní tato výše zdá nízká a požaduje změnu. Chce, aby se na českém území vozidla vyrobila celá, a to v podniku většinově vlastněném státem.

Zástupci ministerstva obrany považují takový požadavek za nereálný. Obávají se také, že by takto zásadní změna již odsouhlasených podmínek soutěže nákup ohrozila, protože by ji účastníci tendru mohli napadnout. Poukazuje také na to, že MPO s požadavkem přišlo až dva roky poté, co podmínky soutěže vláda schválila a byli s nimi seznámeni účastníci soutěže.

Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích. Většina z nich bude sloužit jako BVP, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna. Soutěže se účastní švédská společnost BAE Systems se strojem CV90, německá firma Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx a španělské společnost GDELS s obrněncem ASCOD. Do Česka již soutěžící dodali prototypy vozů, které nyní armáda testuje.