Ministři představí návrh na úpravu daní u tabáku, lihu a hazardu

Praha - Ministerstva financí a zdravotnictví dnes na tiskové konferenci představí balíček, který upravuje zdanění tabáku, alkoholu a hazardních her. Návrh pak předloží vládě. Materiál, podle něhož by se daně u tabáku, lihu a hazardu měly zvýšit, poslalo MF v dubnu do připomínkového řízení. K dispozici je na vládních stránkách.

Změny, jejichž cílem je zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, by měly platit podle plánů ministerstva od ledna 2020. Veřejné rozpočty by podle propočtů MF měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. MF uvedlo, že návrhem vyšlo vstříc požadavkům ministerstva zdravotnictví i národní koordinátorky pro protidrogovou politiku Jarmily Vedralové, dlouhodobě prosazujícím zvýšení sazeb spotřební daně u tabáku a lihu.

Tiskové konference na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se od 11:30 zúčastní ministryně financí Alena Schillerová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO) a výkonná místopředsedkyně Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Jarmila Vedralová.