Ministři: Pokud je v obci jedna pobočka pošty, rušit se nebude - ŽIVĚ

Praha - Pokud je v obci jedna pobočka pošty, rušit se nebude, dostupnost služby bude v regionech zachována. Novinářům to před dnešním jednáním vlády řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Potvrdil to také vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet dnes projedná základní parametry transformace České pošty, do několika týdnů by mělo ministerstvo vnitra oznámit seznam 300 rušených poboček.

Státní podnik v současnosti provozuje 3200 poboček, z toho 800 je pošt Partner, které obsluhují obce nebo soukromníci. Tento program se podle Bartoše rozvíjí a může v některých regionech zastoupit klasickou pobočku České pošty.

"Síť poboček je velmi hustá, ve své povaze velmi nákladná," uvedl vicepremiér. Tam, kde je hustota poboček výrazná, může podle něj dojít k významné redukci. "Samozřejmě transformace České pošty je zásadním úkolem, který teď musí nastat," dodal Bartoš.

"Pokud se bude síť upravovat a zmenšovat, tak jedině tam, kde poboček je více. Dostupnost pro občana zůstane zachována," řekl Jurečka po dnešním jednání s předsedou poslaneckého klubu opozičního hnutí SPD Radimem Fialou. Služba Pošta Partner podle něj někde funguje i více flexibilně například z hlediska otevírací doby, model se osvědčil i v zahraničí.

"Chtějme, ať Česká pošta zabezpečuje dobře služby, které jsou ve veřejném zájmu, veřejného charakteru, a ať v byznysové části má daleko větší motivaci být dobrou, konkurenceschopnou službou," uvedl. Krok povede ke stabilizaci podniku, který podle Jurečky nechala "finančně vykrvácet" minulá vláda ANO a ČSSD.

Na to, že starostové dosud neví, kde a kolik poboček je v plánu zavřít, si stěžovala poslankyně opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová. "S kolegy jsme proto požádali o svolání (sněmovního) Výboru pro bezpečnost, s bodem Česká pošta," uvedla dnes na twitteru. Kromě účasti ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) žádá o účast odboráře, zástupce Svazu měst a obcí a Asociace krajů.

Česká pošta také letos propustí několik tisíc zaměstnanců. Budou mezi nimi doručovatelé, zaměstnanci na přepážkách i lidé ze správního aparátu podniku, řekl před týdnem pověřený ředitel pošty Miroslav Štěpán webu Seznam Zprávy. Státní podnik v současnosti zaměstnává zhruba 25.000 lidí.

"Jsem přesvědčen, že by se mělo k tomu přistupovat tak, že je tam spousta administrativních pracovníků, ředitelů odborů a šéfů, kteří by tam být nemuseli, ale ti doručovatelé a ty pobočky jsou pro lidi potřeba," řekl dnes novinářům šéf klubu SPD Fiala. "Podle našeho názoru je u České pošty potřeba vycházet z toho, co jsou potřeby občanů, a ne z toho, co jsou potřeby České pošty," dodal.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Loni přitom získala po schválení Evropskou komisí úhradu nákladů na poskytování základních služeb od státu za poslední čtyři roky ve výši šest miliard korun. Finance musela z velké části použít na splacení provozních úvěrů.

Vláda projedná změny v České poště či prodloužení vládních nařízení k Ukrajině

Základní parametry transformace České pošty projedná na dnešním zasedání vláda. Prodloužit se chystá vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky, ale také platnost pravidel pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Na programu je i novela vládního nařízení, které loni stanovilo stropy pro ceny elektřiny a plynu.

Po schválení materiálu o České poště vládou by mělo do několika týdnů ministerstvo vnitra oznámit seznam 300 rušených poboček. Rušení by se nemělo týkat obcí, kde je pouze jedna pošta. Česká pošta v současnosti provozuje 3200 poboček. Jejich minimální počet stanovuje vláda, velká část je ale ztrátová. Za loňský rok pošta čeká ztrátu 1,5 miliardy korun.

O rok, tedy do konce března příštího roku, plánuje vláda prodloužit platnost pravidel pro nouzové ubytování válečných uprchlíků. Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se pak má prodloužit o čtvrt roku. Podpora by se tak měla poskytovat do konce června.

Ministři se vrátí i k novele zákona o investičních pobídkách, která má zrušit povinnost ministerstva průmyslu předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Na programu je i materiál o vstupu Česka do centra Brussels Institute for Geopolitics, při jehož zřízení loni před summitem v Praze asistovali vrcholní představitelé Francie, Německa a Nizozemska. Česko tehdy oznámilo, že zváží přistoupení po konci svého předsednictví v Radě EU.

Ministerstvo zahraničí navrhuje v novele vládního nařízení nevydávat víza také Rusům a Bělorusům, kteří mají i jiné státní občanství. Kabinet krátce po loňském ruském útoku na Ukrajinu rozhodl o zastavení vydávání víz ruským a později též běloruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Platnost rozšířeného nařízení se má prodloužit do konce března 2024.