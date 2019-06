Ministři odmítají ohrožení justice, zmiňují právo vyjádřit názor

Praha - Členové vlády při příchodu na dnešní zasedání kabinetu odmítali, že by byla v Česku ohrožena justice, jak se obávají účastníci nedělní demonstrace v Praze. Na poslední z protestů proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice dorazilo v neděli na Letnou zhruba čtvrt milionu lidí, takže protest byl zřejmě největší od roku 1989. Ministři také zdůrazňovali právo lidí na vyjádření názoru.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) novinářům řekl, že sám chodil na demonstrace v 80. letech. "Tehdy jsme měli strach, aby nás nevyhodili ze školy, aby naši rodiče nepřišli o práci. Je dobře, že dnes je to jinak, že každý může jít na demonstraci, může si ji svým způsobem i užít," uvedl.

Respektovat je podle Havlíčka třeba ty, kteří na demonstrace jdou, ale i ty, kdo na ně nejdou. "Kterých je třeba několik milionů a mají názor jiný. Od toho jsou demokratické volby, jedině ty mohou rozhodnout, kdo bude nakonec vládnout. Myslím, že tak je to spravedlivé," řekl. V době totality jsou podle něj protesty za svobodu respektováníhodné, v době demokracie je považuje za trochu zvláštní. "Ale je třeba i tohle respektovat," dodal.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) řekla, že ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), jejíž jmenování v dubnu současnou vlnu protestů spustilo, je zkušená právnička s letitými zkušenostmi. "Určitě by se nezaprodala k těm heslům, které na demonstracích vidíme. Na druhou stranu žijeme v demokratické společnosti, takže právo lidí na demonstrace tady je, ale ať nám nekřivdí," uvedla.

Formu a obsah demonstrací rozlišil ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). "Já se domnívám, že jde o právo občanů shromaždovat se, vyjádřit svůj názor, takže ta forma je naprosto legitimní. Co se týče obsahu, tak se domnívám, že opravdu necítím, že by ve vládě byly činěny jakékoliv kroky, které by měly ohrozit nezávislost justice," řekl.

Právo demonstrovat zdůraznil i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). "Žijeme v demokratickém právním státě. Je dobře, že každý může vyjadřovat své názory," řekl. "Respektuji to, je to nějaký názor těch lidí, co se tam sešli," dodal ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).