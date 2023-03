Ministři obrany USA a Ruska obnovili po havárii amerického dronu kontakt

Washington/Kyjev/Moskva - Americké letouny budou dál létat všude tam, kde to mezinárodní právo dovoluje, řekl dnes americký ministr obrany Lloyd Austin, který hovořil po telefonu se svým ruským protějškem Sergejem Šojguem v návaznosti na úterní havárii amerického dronu. Austin a Šojgu spolu mluvili poprvé od října, uvedla agentura AP. Kvůli zničení amerického dronu nad Černým mořem, které podle Washingtonu zapříčinil náraz ruské stíhačky, se obě země podle AP zatím víc než kdy dřív za dobu ruské invaze na Ukrajinu přiblížily potenciálnímu přímému konfliktu.

"Právě jsem mluvil se svým ruským protějškem Šojguem. Je důležité, aby byly velké mocnosti příkladem transparentnosti a komunikace. USA budou dál létat a operovat všude tam, kde to mezinárodní právo dovolí," sdělil Austin.

Americký ministr obrany podle agentury Reuters po telefonátu také zdůraznil, že ruské síly musí se svými armádními letouny manévrovat bezpečně a profesionálně. O čem přesně se Šojguem hovořil, ale nechtěl komentovat.

Ruská agentura TASS nejprve bez dalších podrobností informovala, že spolu ministři obrany hovořili, později citovala z prohlášení ruského ministerstva obrany, podle něhož Šojgu v hovoru s Austinem označil lety amerických strategických dronů u pobřeží Krymu jako "provokativní". Moskva ukrajinský poloostrov Krym v rozporu s mezinárodním právem anektovala v roce 2014 a využívá ho při své současné invazi na Ukrajinu. Americké lety podle Šojgua "vytvářejí předpoklady pro eskalaci situace" v Černém moři. "Ruská federace nemá zájem na takovém vývoji, ale bude i nadále reagovat na všechny provokace přiměřeným způsobem," cituje TASS slova ruského ministra.

Americká armáda v úterý sdělila, že ruský stíhací letoun Su-27 se srazil s americkým průzkumným dronem MQ-9 Reaper a zasáhl jeho vrtuli. Dron byl zničen. Incident se podle Pentagonu stal kvůli "nebezpečnému a neprofesionálnímu" chování ruské strany. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že americký stroj spadl kvůli neopatrnému manévrování a že ruské stíhačky se s ním nedostaly do kontaktu.

Nejvýše postavený americký generál Mark Milley dnes uvedl, že má rovněž v plánu hovořit se svým ruským protějškem Valerijem Gerasimovem. Jak dodal, ohledně incidentu vyvstalo množství otázek. "Víme, že zachycení (dronu) bylo úmyslné. Víme, že agresivní chování bylo úmyslné," prohlásil šéf amerického sboru náčelníků štábů. Zda byla ale úmyslná i kolize, stále není jasné, řekl Milley novinářům. Dron se podle něj nyní nachází v hloubce 1200 až 1500 metrů pod mořem a bude velmi obtížné ho z vody dostat.

Bílý dům neví, zda se podaří vylovit havarovaný dron, Moskva to zkusí

Spojené státy zatím nezajistily svůj bezpilotní letoun, který se v úterý zřítil do Černého moře, a není jasné, zda se jim ho někdy podaří vylovit, řekl dnes v rozhovoru s televizí CNN mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby. Tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev dnes uvedl, že Rusko se pokusí trosky dronu z Černého moře vyzvednout. Ruský činitel zároveň tvrdil, že incident s bezpilotním letounem dokazuje "přímé americké zapojení" do války na Ukrajině. Tu rozpoutala před více než rokem svou invazí Moskva.

Americká armáda v úterý sdělila, že ruský bojový letoun Su-27 se srazil s americkým průzkumným dronem MQ-9 Reaper a zasáhl jeho vrtuli. Dron byl zničen. Incident se podle Pentagonu stal kvůli "nebezpečnému a neprofesionálnímu" chování ruské strany. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že americký stroj spadl kvůli prudkému manévrování a že ruské stíhačky se s ním nedostaly do kontaktu. Dron podle Washingtonu havaroval kvůli kontaktu s ruskou stíhačkou v mezinárodním vzdušném prostoru, Moskva tvrdí, že se "provokativně" pohyboval k ruskému území, ovšem žádný ruský letoun se s ním nestřetl.

"Nejsem si jistý, že jej budeme schopni zajistit," řekl nyní Kirby s odkazem na vylovení bezpilotního letounu. V dřívějším rozhovoru uvedl, že USA podnikají kroky ve snaze zajistit, aby se stroj nedostal do cizích rukou.

"Nevím, jestli se nám to podaří nebo ne, ale je to třeba udělat... Určitě se tím budeme zabývat," prohlásil později Patrušev v rozhovoru v ruské televizní stanici Rossija-1. Šéf ruské rozvědky SVR Sergej Naryškin v interview se stejným kanálem podle agentury TASS prohlásil, že Rusko podle něj má technické možnosti k nalezení a prozkoumání trosek dronu. "Zdá se mi, že takové technické možnosti existují," uvedl Naryškin.

"Pokud jde o dron - Američané neustále tvrdí, že se nepodílejí na vojenských operacích. Je to další potvrzení, že jsou přímo zapojeni do těchto aktivit, do války," prohlásil dále Patrušev s odkazem na ruskou invazi na Ukrajinu, kterou Moskva nazývá "speciální vojenskou operací."

USA si kvůli incidentu předvolaly ruského velvyslance Anatolije Antonova, který Američany obvinil z provokace. Podle Kirbyho od americké strany dostal varování, že Rusové si musí počínat opatrněji, když létají v mezinárodním vzdušeném prostoru v blízkosti amerických strojů. Incident se podle ukrajinských zdrojů odehrál nedaleko Hadího ostrova, který leží poblíž delty Dunaje v severozápadní části Černého moře.

Moskva uvedla, že incident se zříceným dronem považuje za provokaci

Úterní incident s dronem označil ruský velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov za provokaci. Americká strana podle diplomata nesdělila, zda bude mít tato záležitost pro Rusko nějaké následky. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ukrajinského letectva měl dron plné právo nad Černým mořem operovat, incident se odehrál v mezinárodním vzdušném prostoru nedaleko Hadího ostrova.

"Americký bezpilotní letoun se záměrně a provokativně pohyboval směrem k ruskému území s vypnutými odpovídači," uvedl Antonov ve vyjádření zveřejněném na internetových stránkách ruského velvyslanectví ve Washingtonu. Poté, co byl v úterý v souvislosti s událostí předvolán na americké ministerstvo zahraničí, diplomat podle ruských agentur oznámil, že "incident považujeme za provokaci".

Antonov rovněž uvedl, že americké drony shromažďují zpravodajské informace, které následně Ukrajina využívá k úderům na ruské ozbrojené síly a území. Podle agentury RIA Novosti Antonov také řekl, že jeho jednání na americkém ministerstvu zahraničí bylo "konstruktivní" a otázka možných "důsledků" pro Rusko kvůli incidentu nebyla vznesena.

"Domníváme se, že je důležité, aby komunikační kanály zůstaly otevřené," uvedla také ruská ambasáda v USA. "Rusko neusiluje o konfrontaci a stojí o pragmatickou spolupráci v zájmu národů našich zemí," uvádí se v prohlášení.

Přítomnost amerického bezpilotního letounu nad Černým mořem v noci na dnešek hájili ukrajinští představitelé. "Černé moře není vnitrozemským mořem Ruska, stejně jako v případě okupovaného Azovského moře, které (Rusové) považují za své," uvedl mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat. Připomněl, že moře využívá řada zemí včetně členských států NATO, jako jsou Turecko či Rumunsko.

Listu Ukrajinska pravda Ihnat sdělil, že se střet obou letounů odehrál jihovýchodně o Hadího ostrova, který leží v severozápadní části Černého moře. Americké drony podle něj se souhlasem Kyjeva monitorovaly vzdušný prostor Ukrajiny už dávno před ruskou plnohodnotnou invazí z loňského února a monitorovaly situaci na východě Ukrajiny, včetně dodržování případného příměří.