Ministři obrany Francie a Ruska se shodli na významu návštěvy MAAE v Záporoží

Paříž/Moskva - Ministři obrany Francie Sébastien Lecornu a Ruska Sergej Šojgu se dnes v telefonátu shodli na důležitosti návštěvy inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) v Záporožské jaderné elektrárně na Ukrajině. S odkazem na prohlášení Moskvy o tom informovala agentura RIA Novosti. Šéf MAAE Raphael Grossi dnes v rozhovoru s France24 uvedl, že dohoda o inspekci by mohla přijít v řádu dní. Grossi se v Paříži setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem, který vyjádřil obavy z hrozby pro jaderná zařízení.

Největší evropskou jadernou elektrárnu obsadila ruská vojska na začátku března, krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. O chod zařízení se na ruskými okupačními silami ovládaném území nadále starají Ukrajinci. Záporoží je nedaleko bojové linie a okolí elektrárny bylo opakovaně cílem ostřelování, což budí obavy z možné jaderné katastrofy. Moskva a Kyjev se vzájemně viní z odpovědnosti za útoky na elektrárnu.

"Jsme velmi, velmi blízko" dohodě o inspekci, uvedl Grossi v rozhovoru se stanicí France24. Návštěva by se podle něj mohla uskutečnit do několika dnů, a nikoliv až týdnů.

O nezbytnosti inspekce MAAE v Záporoží podle Grossiho panuje všeobecná shoda, je to ale velmi složitá operace, která si žádá přípravy. Před cestou je třeba vyřešit i ryze praktické problémy, například jak se do elektrárny, která je ve válečné zóně, bezpečně dostat nebo jak projet přes sporná území, uvedl Grossi. Vedle starosti o fyzickou bezpečnost je nezbytná také dohoda o tom, co přesně budou inspektoři na místě dělat, dodal. Zmínil rovněž své dvě předchozí návštěvy Ukrajiny, které ho zavedly do Černobylu a na jih země.

Macron dopoledne přijal Grossiho v Elysejském paláci, odpoledne zveřejnil podrobnosti o schůzce. Francie podporuje inspekci v elektrárně v co nejkratší možné době, žádá prověření jaderné bezpečnosti a poskytnutých záruk, uvedl Macron v prohlášení. Francouzský prezident je "vážně znepokojen hrozbou, kterou představuje válka vedená Ruskem proti ukrajinským civilním jaderným zařízením", a ocenil snahu MAAE o zajištění bezpečnosti těchto zařízení. Inspekce musí proběhnout při respektování plné svrchovanosti Ukrajiny, dodal Macron.

Prezident s šéfem MAAE jednali rovněž o možnostech, jak zajistit obnovu mezinárodní dohody o íránském jaderném programu.

O Záporoží minulý týden jednali po telefonu Macron a ruský prezident Vladimir Putin.

Ukrajina i Rusko podle Reuters daly už dříve najevo, že chtějí, aby Záporožskou jadernou elektrárnu navštívili inspektoři MAAE, Grossi prohlásil, že je připraven takovou misi vést. OSN uvedla, že může cestě poskytnout logistickou a bezpečnostní podporu.