Ministři NATO proberou rychlejší dodávky Ukrajině a navýšení výroby munice

Brusel - O možnostech urychlení dodávek vojenského materiálu Ukrajině a navýšení výroby a zásob munice budou dnes jednat ministři obrany zemí Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga bude řeč i o možném poskytnutí stíhacích letounů, o které Kyjev západní spojence zatím marně žádá.

Ministři obrany zemí bloku se scházejí téměř rok po zahájení ruské invaze a v době, kdy Ukrajina čelí obnovenému tlaku ruských sil na východě země. Podle Stoltenberga již Rusko zahájilo očekávanou ofenzivu a země NATO musí urychlit zvláště dodávky munice, paliva a náhradních dílů, kterých se ukrajinské armádě nedostává. S konkrétními aktuálními potřebami své země seznámí kolegy ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

Před odpoledním zahájením ministerské schůzky se dopoledne sejde kontaktní skupina pro Ukrajinu pod vedením amerického ministra obrany Lloyda Austina. Právě v tomto formátu spojenecké země často ohlašují nové dodávky zbraní Kyjevu. Německo a další státy v posledních dnech vyšly vstříc žádosti Ukrajiny a slíbily poskytnout západní tanky, především německé stroje Leopard 2. Tématem by dnes měly být i stíhačky, které zatím žádná země Ukrajině nepřislíbila, některé to však v budoucnu nevylučují. Stoltenberg v pondělí prohlásil, že by tento krok neznamenal přímý vstup aliance do konfliktu.

Vedle konfliktu na Ukrajině a navyšování výroby zbrojovek by dnes ministři měli hovořit také o souvisejícím zvýšení výdajů na obranu. Dalším tématem bude i možné posílení podpory Gruzie, Moldavska a Bosny, které v různé míře rovněž čelí ruské hrozbě.